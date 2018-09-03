Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити

У серпні долар продовжив дорожчати щодо гривні. Українці знову задались питанням – що відбувається? Відповідь незмінна ось вже три роки – тому що в Україні прийнято політику плаваючого (гнучкого) курсу валют.

Що таке гнучкий курс

Гнучкий курс валют – такий, що визначається ринковими факторами, які діють на валютному ринку. Гнучкий валютний курс формується під дією попиту та пропозиції валюти, при цьому уряд не втручається у їх формування.

Читайте також: Чому в Україні продовжують рости долар та євро: пояснення від НБУ

Як регулює валютний курс Нацбанк

Ніяк. НБУ сьогодні не відповідає за курс, не регулює його і не придумує, внаслідок прийнятої політики інфляційного таргетування, його мета – досягнення низької стабільної інфляції.

Єдине, що він може (і робить, як запевняють в НБУ), – зберігає активну присутність на міжбанківському валютному ринку для згладжування надмірних коливань обмінного курсу, виходить з продажем іноземної валюти.

Чому гривня дешевшає відносно долара

Курс долара відносно гривні нині визначає ринок, тобто – попит і пропозиція на валютному ринку, простими словами – потреба у валюті та її продаж від різних учасників ринку. Потреба у валюті нерівномірна. Як пояснив економіст Віталій Шапран, валютний ринок – теж ринок: "Іноді у дрібному русі курсу не може бути пояснень. Ви стояли у чергах до каси банку або у супермаркетах? Ви часто спостерігали таку картинку, коли то нікого не було, то моментально утворюється черга. Так само і на ринку валюти".

Читайте також: Стрибки долара та євро: чому не варто панікувати через курс валют

У НБУ ріст курсу долара та євро в Україні пояснюють головним, на їхнє бачення, фактором – сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна: коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші і продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Елементарно – те, чого багато, дешевше, ніж те, чого мало.

Однак економісти виділяють ще й інші чинники, зокрема, чим більша доля тіньової економіки, тим вища ймовірність, що "чорний" ринок буде впливати на міжбанк і курс. Простіше кажучи – "тіньовики", які також закуповують валюту, теж збільшують попит на неї. І коли не продають зароблене, а виводять в офшори – так само не сприяють зниженню курсу.

Крім того, є ще фактор виплати за ОВДП – облігаціями внутрішньої державної позики – коли іноземні інвестори купують цінні папери держави під гарантії уряду, вкладаючи, відповідно валюту. За певний період часу необхідно повернути вкладене – це теж ще один фактор попиту на валюту, а отже – її подорожчання.

Крім того, за визначенням НБУ, на курс впливають також "ситуативні та психологічні фактори".

Яким буде курс до кінця року

За прогнозом голови НБУ Богдана Данилишина на кінець 2018 року курс складатиме 28,5 гривень за долар. (Нагадаємо, в держбюджет на поточний рік закладали прогноз курсу гривні до долара на рівні 29,3, з його потенційним зростанням до 30 грн до кінця року).

Читайте також: Яким буде курс долара в кінці 2018 року: прогноз НБУ

Що робити українцям

Не панікувати і не бігти скуповувати долари. Не вірити маніпуляторам, які натякають або й прямо кажуть, мовляв, "курс долара росте, завтра всі помремо". Девальвація 2014-2016 років навряд чи повториться, вважає Шапран.

Переваги і недоліки гнучкого курсу

Економічна наука вказує, що гнучкий валютний курс краще діє в умовах великих економік з різноманітними структурами виробництва, з високорозвиненою економічною і фінансовою системами. Саме тому окремі українські економісти наполягають на тому, що гнучкий валютний курс малопідходящий для української економіки нині.

Звісно, сильною українську економіку не назвеш. Але згідно з економічною теорією, політика гнучкого курсу має свої переваги навіть у наших умовах.

Отже, плюси:

гнучкий курс відображає реальний стан економіки держави;

за умови ефективної роботи ринків і вільно плаваючого курсу у спекулянтів зникає можливість отримання прибутку за рахунок центрального банку;

рівень міжнародних резервів країни не змінюється, оскільки не потрібно витрачати їх на підтримку фіксованого курсу.

Недоліки:

прогнозувати гнучкий валютний курс важко, він може бути не визначеним, а це –труднощі для підприємств у сфері планування та ціноутворення;

в українських реаліях, коли стабільний курс став звичкою – коливання співвідношення вартості долар-гривня викликають паніку.

Але щоб не піддаватися цій паніці, варто просто пам'ятати про політику плаваючого курсу і вивчати – чому саме курс змінився в окремо взятий період часу.

Читайте також: Дефолт і "кінець світу": що треба знати, щоб не панікувати