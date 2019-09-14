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      Чому розпуск ЦВК не варто пов'язувати з майбутніми місцевими виборами

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      Айвазовська пояснила, чому розпуск ЦВК не пов'язаний х місцевими виборами
      Айвазовська пояснила, чому розпуск ЦВК не пов'язаний х місцевими виборами / Фото з Facebook

      Дострокове припинення повноважень Центральної виборчої комісії не варто прив'язувати до проведення місцевих виборів. Усе тому, що ЦВК не здійснює підрахунок голосів та не встановлює їх результати. Усім цим займаються територіальні виборчі комісії.

      Про це заявила голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська у коментарі 24 каналу.

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      Я не прив’язую дострокове припинення повноважень Центрвиборчкому до місцевих виборів, тому що це не той рівень. ЦВК насправді не має такої глобальної ролі на місцеві вибори, як територіальні виборчі комісії. Вона не здійснює підрахунок голосів, не встановлює результати виборів, а лише перезавантажує територіальні виборчі комісії, які діють на постійній основі,
      – сказала експертка.

      Згідно з Конституцією України, вони відбуваються раз на п’ять років. Відповідно чергові вибори заплановані на жовтень 2020 року. Проте, експерти прогнозують, що нова влада захоче провести місцеві вибори достроково – ще до кінця 2019 року.

      За словами Айвазовської, право вносити заміни мають суб'єкти виборчого процесу або парламентські партії, які формували ці територіальні комісії. 

      "Я би розглядала цей процес у середньотерміновій або довготерміновій перспективі національного рівня. Чи то проведення референдумів, чи ідеї введення електронного голосування, де експертна, позиційна роль ЦВК буде більш глобальною, чи підготовку змін до законодавства", – додала вона.

      Айвазовська відзначила, що скоріш за все президент Зеленський накладе вето на виборчий кодекс з непоправками, але директивами щодо того, що потрібно внести в нього. На це парламент матиме 30 днів і в цей процес мала би бути включена ЦВК. Тому, найімовірніше, її роль у цьому процесі "комусь здавалася недоцільною".

      Чому Зеленський ініціював звільнення ЦВК?Причиною ініціативи президента Володимира Зеленського стала "політична упередженість і недостатня виваженість" ЦВК та судові позови проти неї. У своєму зверненні до Ради Володимир Зеленський навів кілька доказів неналежної роботи ЦВК.

      13 вересня Верховна Рада підтримала розпуск Центральної виборчої комісії. За постанову про розпуск ЦВК проголосував 341 депутат з 300 необхідних. Проти висловився 41 депутат.

      У фракції "Слуга народу" заявили, що на місця у ЦВК вже претендують близько 35 кандидатів.

       

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      Теги: Новини України Новини політики ЦВК Місцеві вибори 2020 Законодавство Володимир Зеленський
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