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      Чому руйнується траса Київ–Одеса: відповідь "Укравтодору"

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      Чому руйнується траса Київ–Одеса: відповідь "Укравтодору"
      Чому руйнується траса Київ–Одеса: відповідь "Укравтодору" / Фото з відкритих джерел

      Укравтодор розпочав обстеження автомобільних доріг, основні будівельні роботи за якими були виконані в попередні роки.

      Виконуючий обов’язки голови "Укравтодору" Славомір Новак сказав, що якість виконаних робіт на дорогах М-05 Київ–Одеса, М-06 Київ–Чоп – це "окрема тема", пише Delo.ua .

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      "Укравтодор" уже розпочав обстеження на М-05.

      Виявилося, що ця дорога тримається за рахунок покриття, тоді як основи на деяких ділянках немає взагалі,
      – сказав Новак.

      Він також зазначив, що гарантія на цю дорогу була лише 1 рік. Наразі найпроблемніші ділянки тимчасово закриваються "картами", тобто великими латками з асфальту.

      Це дозволить забезпечити проїзд на строк до трьох років,
      – додав Новак.

      Славомір Новак зазначив, що на капітальний ремонт дороги М-05 по всій протяжності поки немає коштів. Тому в 2019 році частину дороги Київ–Одеса ремонтуватимуть за рахунок окремої бюджетної програми GO Highway. У рамках цієї програми також почнеться ремонт коридору в Черкаській області – від кордону на південь.

      За рахунок залучених раніше коштів Міжнародних фінансових організацій та економії 50 мільйонів євро з попередніх проектів ведеться капітальний ремонт М-05 в межах Київської області. Крім того, уряд виділив додатково 550 мільйонів гривень на невідкладний ремонт доріг міжнародного значення Київ-Чоп і Київ–Одеса.

      Що відомо про ремонтні роботи на трасі Київ–Одеса? Попередній етап масштабних ремонтних робіт почався влітку 2013 року. Євген Прусенко, який тоді очолював "Укравтодор", заявляв, що "критичні зауваження автомобілістів на рахунок цієї дороги стосуються в основному ділянки Київ-Жашків, який фактично не ремонтувався близько 30 років". Він тоді нагадував, що в 2004 році ділянку Жашків-Червонознам'янка був капітально відновлений.

      Ремонт дороги в 2013 році фінансувався за рахунок бюджетних грошей, а також кредитних коштів ЄБРР та Європейського інвестиційного банку. Відкриття траси Київ-Одеса після капітального оновлення відбулося в жовтні 2004 року. Тоді її називали першим українським автобаном.

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      Теги: Новини України Новини Києва Новини Одеси Укравтодор Дороги Гроші Ремонт
      Джерело: 24 Канал
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