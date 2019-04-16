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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАДІЯ САВЧЕНКО
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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАДІЯ САВЧЕНКО

      Чому Савченко випустили з-під варти саме зараз: експерт назвав причини

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      Про звільнення з-під варти Надії Савченко та Володимира Рубана, про президентські та парламентські вибори-2019 і про рейтинги кандидатів Володимира Зеленського та Петра Порошенка – у прямому ефірі 24 каналу розповів політолог Олег Саакян.

      Про звільнення з-під варти Савченко

      – У ситуації з Надією Савченко, відповідне подання про продовження ув'язнення не було зроблено прокурором, тому суд призначив наступне засідання аж через місяць. Відповідно це і посприяло звільненню з-під варти Савченко та Рубана.

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      – Така кількість збігів неможлива на рівному місці. До того ж, одразу активізувалася частина лідерів суспільної думки, які співпрацюють з одним зі штабів, та почали розганяти тему навколо реваншу.

      Савченко одразу стала об'єктом політичної боротьби. Ймовірно, що в цьому і була мета її звільнення. Вигідним це є для Порошенка, оскільки хаотизація цієї ситуації можуть зіграти йому на руку. Також Савченко можна використати як "торпеду" під парламентські вибори стосовно Тимошенко,
      – заявив експерт.

      – Цікаво, як ті можновладці, які стояли за цими договорняками, потім будуть "скавчати", коли ті ж суди садитимуть у в’язниці їх.

      Про рейтинги Порошенко і Зеленського та президентські вибори

      Свіжі рейтинги кандидатів у президенти показали, що Володимир Зеленський відірвався від Петра Порошенка на 47%. Серед людей, що визначилися за кого віддадуть свій голос у другому турі, 72,2% голосуватимуть за шоумена, тоді як чинного гаранта підтримають лише 25,4% виборців.

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      – Я вважаю на 90%, що вже нічого не зміниться, і ситуацію, яку ми спостерігаємо нині, такою і залишиться. Наразі помітно, що прірва між кандидатами лише збільшується, а чорний піар зазнав фіаско. Проте таки існує фактор "дива" – коли за фантастичним збігом обставин один з кандидатів осоромиться чи вчинить дії, що зашкодять його іміджу.

      – За перемоги Зеленського в Україні поставиться під сумнів співпраця з МВФ. Адже він не зможе за місяць отримати зниження ціни на газ. Загалом, за тиждень після дня голосування українців накриє хвиля розчарування, кого б з двох кандидатів не обрали.

      Чи будуть дебати?

      – Навіть, якщо Зеленський та Порошенко зустрінуться, це не будуть дебати, а швидше дискусія. Але це можливо, якщо, наприклад, Петро Порошенко прийме рішення поїхати з Суспільного на стадіон "Олімпійський", коли там буде Зеленський. Звичайно, є і шанс, що Зеленський таки прийде на Суспільне, але на сьогодні йому вигідно там не з’являтися.

      Володимир Зеленський та Петро Порошенко
      Володимир Зеленський та Петро Порошенко

      Про парламентські вибори

      – Шанси на падіння рейтингів партії "Слуга народу" є дуже великими. Цілком вірогідно, що на парламентських виборах ми побачимо більше битву нових облич і частини старих. Ймовірно, що буде основне змагання серед проросійського табору та "Батьківщини". Також може з’явитися Смешко, який став відкриттям в першому турі президентських виборів.

      – Ймовірно, що Порошенко після програшу не покладатиме зусиль та зможе хоча б якусь фракцію завести до парламенту, щоб зберегти свій політичний вплив. Фракції БПП та "Народний фронт" можуть бути переформатовані, а на їх місці з’являться нові проекти. Тому я вважаю, що на парламентських виборах буде запекла битва.

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      Теги: Надія Савченко Новини України Президентські вибори 2019 Новини політики Петро Порошенко Порошенко і Зеленський Дебати Зеленського з Порошенком Володимир Зеленський Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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