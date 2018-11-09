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      Чому щасливі люди старіють повільніше: пояснення

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      Щасливі люди старіють повільніше
      Щасливі люди старіють повільніше / cejoannadeangelis.org

      У людей похилого віку, які задоволені своїм життям, зниження фізичних функцій з віком відбувається повільніше, ніж у нещасливих людей.

      Це довели науковець Ендрю Стептоу та його колеги з Університетського коледжу Лондона, передає CMAJ.

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      Вони проаналізували у понад 3 тисяч британців віком від 60 років зв'язок між емоційним та фізичним добробутом, за учасниками спостерігали протягом 8 років.

      Своє задоволення від життя добровольці оцінювали за 4-бальною шкалою. Також учасників питали, чи виникали у них проблеми з вставанням з ліжка, одягом, душем тощо. Також в учасників вимірювали швидкість ходьби за допомогою тесту. 

      via GIPHY

      З'ясувалось, що у людей похилого віку, які задоволені своїм життям, зниження фізичної функції з віком відбувається повільніше, ніж у нещасливих людей. Люди з меншим відчуттям емоційного добробуту мали втричі більше шансів зіштовхнутися з проблемами у повсякденних справах порівняно з більш позитивно налаштованими учасниками.

      Висновок авторів дослідження: зниження задоволення від життя може бути пов'язано з майбутньою інвалідністю і обмеженням рухливості у старості.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я LifeStyle Здорове життя Довголіття
      Джерело: 24 Канал
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