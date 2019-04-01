Чому Схід підтримав Зеленського більше, ніж Бойка: пояснення експерта

Дуже часто українські виборці вибирали між найбільшим та найменшим злом, між Росією та Європою та принципом "свій" або "чужий".

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів політолог Олег Саакян.

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Саме тому, на його думку, монополія на образ "свого", хоча можливого й поганого, часто була у проросійського кандидата.

Зеленський зламав цю монополію на виборах. Фактично, у виборця з індустріальних містечок, переважно російськомовного, нарешті з'явився свій кандидат, який декларує проукраїнські позиції,

– пояснив політичний експерт.

Й додав, що за Зеленського голосували ті виборці, які симпатизують Радянському союзу, проте не готові підтримати кандидата, який здає інтереси України Росії. Адже Бойко, особливо після візиту до РФ, асоціюється саме з Москвою.



Як на Сході розподілилися голоси між кандидатами

"Електорат на Сході продемонстрував, що його більша частина – український радянський електорат, а лише третина – під впливом Росії", – наголосив Саакян.

За його словами, це – позитив, адже нарешті ми можемо виокремити частину виборців, яка є більше проукраїнською, ніж російськими симпатиками.



Остаточні результати екзит-полу

Дивіться повне інтерв'ю з політологом Олегом Саакяном: