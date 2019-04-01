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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Чому Схід підтримав Зеленського більше, ніж Бойка: пояснення експерта

      1843 Читать новость на русском
      Олег Саакян в прямому ефірі 24 каналу
      Олег Саакян в прямому ефірі 24 каналу / 24 канал

      Дуже часто українські виборці вибирали між найбільшим та найменшим злом, між Росією та Європою та принципом "свій" або "чужий".

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів політолог Олег Саакян.

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      Саме тому, на його думку, монополія на образ "свого", хоча можливого й поганого, часто була у проросійського кандидата.

      Зеленський зламав цю монополію на виборах. Фактично, у виборця з індустріальних містечок, переважно російськомовного, нарешті з'явився свій кандидат, який декларує проукраїнські позиції,
      – пояснив політичний експерт.

      Й додав, що за Зеленського голосували ті виборці, які симпатизують Радянському союзу, проте не готові підтримати кандидата, який здає інтереси України Росії. Адже Бойко, особливо після візиту до РФ, асоціюється саме з Москвою.

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      "Електорат на Сході продемонстрував, що його більша частина – український радянський електорат, а лише третина – під впливом Росії", – наголосив Саакян.

      За його словами, це – позитив, адже нарешті ми можемо виокремити частину виборців, яка є більше проукраїнською, ніж російськими симпатиками.

      Остаточні результати екзит-полу
      Остаточні результати екзит-полу

       

      Дивіться повне інтерв'ю з політологом Олегом Саакяном: 

       

      blog_ava
      У Росії відреагували на результати екзит-полу на виборах президента України
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Юрій Бойко
      Джерело: 24 канал
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