Чому шкідливо надмірно радіти: приголомшливий факт

Під час надмірної радості виділяється гормон серотонін, надлишок якого може викликати серйозні захворювання.

За словами вчених, надмірна радість може спричинити серотоніновий синдром, передає Zdorovia. Надлишок цього гормону негативно впливає на мовлення, спричиняє тремтіння рук, нудоту і мігрені.

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Серед основних симптомів серотонінового синдрому зустрічається нездорове емоційне збудження, панічні атаки, тривожність.

Окрім того, гормон може вироблятися в організмі у величезній кількості не лише через надмірну радість, а й через вживання деяких антидепресантів, якщо поєднувати їх з низкою інших лікарських препаратів.

Що таке серотоніновий синдром? Це є патологічний стан організму, що виникає в результаті прийому наркотичних речовин або лікарських препаратів, які безпосередньо впливають на вироблення такої речовини як серотонін.



І як з'ясували науковці, тепер ще й може утворюватись через надмірну радість. У деяких випадках, коли симптоми сератонінового синдрому ігноруються, може наступити смерть хворого.

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