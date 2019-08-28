Чому скандальний суддя Вовк досі на свободі: пояснення Горбатюка

Чому голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку та іншим суддям, які напередодні отримали підозри від ГПУ, досі не обрали запобіжного заходу – в програмі "Он воно як" з Алісою Юрченко розповів начальник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

Зазначимо, що на початку серпня голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку вручили підозру у втручанні в роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та інших можливих злочинах.

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Крім нього, підозри отримали судді Окружного адмінсуду Києва Ігор Погрібніченко та Євгеній Аблов, а також суддя Суворівського райсуду Одеси Іван Шепітко.

Згідно з повістками, обвинувачення за підозрою стосуються:

втручання у роботу ВККС;

перевищення влади;

шахрайства;

службового підроблення та недбалості;

незаконного перешкоджання мітингам;

постановлення свідомо неправосудних рішень;

пропозиції або надання хабаря;

втручання в роботу автоматичного документообігу суду.

У чому звинувачують Павла ВовкаНАБУ спільно з Генеральною прокуратурою 26 липня провело обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Слідство вважає, що голова та деякі судді ОАСК організували винесення свідомо неправосудних рішень і втрутились у діяльність судових органів, аби створити штучні перешкоди в роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Мета цих дій – уникнення обов’язкового кваліфікаційного оцінювання, встановленого законом для служителів Феміди.



Керівництву Окружного адмінсуду та 4 його суддям підготовлені підозри за фактами втручання в діяльність ВККСУ.

– Слід зазначити, що я очолюю управління спеціальних розслідувань ГПУ. Тобто слідчий підрозділ, який не має повноважень розслідувати нові епізоди, якщо це – окремий епізод. Ці злочини ми виявили в ході розслідувань старих.

– На той час ми проводили слідчі дії. Після того, як трьом представникам ОАСК та судді з Одеси було повідомлено про підозру, це кримінальне провадження було виділене в окреме. Відповідно, ми вже не маємо там повноважень. Тому сказати, чому воно рухається повільно, я не можу. Але я не бачу там якось суттєвого гальмування.



Павло Вовк

– Справа про підозру, зокрема, Павлу Вовку – у провадженні в СБУ Чернігівської області. Чому? Під час розслідувань злочинів Майдану, пов'язаних з суддями, слідчими та прокурорами, ми зіштовхувалися з протидією.

У багатьох випадках інформація зливалася. На нашу думку, безпідставно не надавалися дозволи на вилучення як регіональних документів, так і доступу до автоматизованої системи.

– Фактично відбувалася неефективність досудового розслідування, яку не можна було вирішити у Києві. Тому заступник генпрокурора визначив розслідування до Чернігівської області. Спочатку це був слідчий відділ прокуратури Чернігівщини. Та через зміни законодавства цей відділ ліквідували, тож ми стали співпрацювати вже з управлінням СБУ.

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– Тут є нюанс кримінально-процесуального законодавства. Прокурор визначає підслідність не кримінального провадження, а кримінального правопорушення. Тобто станом на сьогодні кримінальні правопорушення про вчинення злочинів в системі ОАСК – за слідчими СБУ в Чернігівській області. Допоки воно не змінено, навіть якщо відділяється в окреме провадження, воно за ними й залишається.



Начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк

– Чому справа не передається до Державного бюро розслідувань? Бо в ній фігурують дані, які свідчать про ймовірні взаємозв'язки з керівництвом ДБР. Тому для об'єктивності та неупередженості вона залишається наразі у слідства СБУ. А прокурори ГРПУ здійснюють нагляд. Це наші колеги, з якими ми працювали впродовж п'яти років.

– Я згоден, що має бути обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Сподіваюсь, що воно так і буде. Єдина затримка на теперішній час відбувається, бо рішення приймає нове керівництво. Ці провадження курує заступник генпрокурора Сергій Кізь. Вони пішли таким шляхом, що спочатку звертатися зі клопотанням про відсторонення від посади.

Зауважимо, що раніше керівник прес-служби ГПУ Андрій Лисенко повідомляв, що прокуратура проситиме суд обрати для Вовка запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

– Наступним має бути питання щодо обрання запобіжного заходу. Я би зробив навпаки. Ну, вони пішли швидким шляхом. Тож подивимось, чим це закінчиться.

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