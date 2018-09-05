Чому сонцезахисні креми потрібно використовувати протягом усього року

Ультрафіолетове випромінювання активне навіть у похмуру погоду – до 80% досягають поверхні Землі. Цього достатньо, щоб викликати сонячний опік у власників білосніжного типу шкіри.

УФ-промені також можуть відбиватись від хмар, води, снігу, піску, трави та металу, збільшуючи силу свого впливу, передає Lifehacker.

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Скло затримує промені типу Б, але випромінювання А-типу проникають навіть через вікна будинків і машин. У місцях, розташованих ближче до екватора, вплив сонячних променів на шкіру збільшується, адже вони падають під прямим кутом.

Результат 28-річного впливу на шкіру ультрафіолетових променів типу А через вікно автомобіля

Сонячні промені сприяють старінню шкіри – вони руйнують еластин і колаген (білки, які відповідають за тонус шкіри).

Незалежно від пори року, УФ-промені можуть викликати рак шкіри (базальноклітинної карциноми, епідермоїдної карциноми і меланоми). Те ж саме стосується і засмаги в солярії.

Тож навіть взимку і в хмарну погоду варто користуватись сонцезахисним кремом хоча б тоді, коли ви перебуваєте на вулиці.

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