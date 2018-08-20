Чому спати у контактних лінзах дуже небезпечно

Фахівці рекомендують перестати спати з контактними лінзами в очах, адже така звичка може призвести до появи дірок у рогівці і цілковитої сліпоти.

На сполох б'ють дослідники з Центру з контролю і профілактики захворювань США, і не даремно, адже лише тут контактні лінзи носять 45 мільйонів осіб, передає Ukrhealth.

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Часто люди приходять настільки втомлені з роботи, що забувають витягнути з очей контактні лінзи. Але не варто нехтувати такою короткою і простою процедурою, адже це може "коштувати" вам зору.

Контактні лінзи дуже зручні, особливо для людей, які ведуть активний спосіб життя і займаються спортом. Контактні лінзи допомагають людині не перенапружувати очі для того, щоб краще бачити.

Очі є дуже делікатним органом, якому потрібен правильний баланс кисню і рідин та постачання поживними речовинами.

Науковці довели, що сон у контактних лінзах у 8 разів збільшує ризик інфекцій очей, які можуть перманентно зіпсувати зір. Без достатньої кількості кисню очі вразливіші перед інфекціями та бактеріями шкіри чи порожнині рота.

Тож якщо не знімати лінзи на ніч око не отримує достатньо кисню і на рогівці починають утворюватись невеликі дірочки, куди проникає небезпечна інфекція, яка може призвести навіть до втрати зору. Тож бережіть очі і не лягайте спати в лінзах.

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