Чому списки справ не допомагають: пояснення експертів

Багато людей створюють списки справ, щоб більше встигати. Але, як виявляється, такий підхід не є ефективним.

Чому списки справ неефективні

Парадокс вибору

Величезні списки справ збивають з пантелику, ми не знаємо, за що братися. Психолог Баррі Шварц і психоекономіст Шина Айенгар з'ясували, що чим менше у нас варіантів вибору, тим простіше почати діяти.

Читайте також: "Синдром завтра": що таке прокрастинація і як з нею боротися

Різна складність завдань

В одному списку можуть бути завдання, які легко виконати за три хвилини, інші заберуть у вас годину. Швидше за все, ви будете працювати над тими пунктами, які не займуть у вас багато часу. Ваш список помітно зменшиться, але важливі завдання так і залишаться невирішеними.

Мінімум інформації

Ви не можете визначити, скільки часу і сил ви витратите на поставлені завдання. А це дуже важливий показник, без якого складно вибудувати ефективний план.

Як покращити продуктивність

1. Власний календар

Автор книг про тайм-менеджменті та засновник освітньої платформи LEADx.org Кевін Круз опитав мільярдерів, олімпійських чемпіонів та підприємців і з'ясував, що ніхто з них не користується списками, але усі вони "живуть в календарі".

2. Правило двох хвилин

Блогер Джеймс Клір рекомендує скористатися "правилом двох хвилин". Якщо у вас з'явилося якесь завдання, на виконання якої піде менше двох хвилин, не треба нікуди це записувати, просто зробіть це.

3. Виробляйте звички

Якщо планувати усе в календарі, ви можете пропускати незначні речі, такі як прибирання будинку і похід за продуктами. Пріоритетні завдання губляться серед безлічі другорядних. Щоб такого не відбувалося, треба виробити звички. Ходіть за покупками в певні дні та чистите поштову скриньку в кінці робочого дня.