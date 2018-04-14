Чому США не вдарять по базах Росії в Сирії: військовий назвав несподівану причину

Питання збройного протистояння між США і Росією в Сирії більше політичне, ніж військове. США грають на межі фолу і намагаються змусити російську еліту змінити політичний курс.

Таку думку сайту "24" висловив військовий експерт Олег Жданов.

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"Сирійський криза – як у театрі. Якщо на стіні висить рушниця, то вона має вистрілити. Рушницю вже повісили. Обмін ударами допустимий. Але США навряд чи завдадуть ракетні удари по сирійським базам", – вважає Жданов.

Зокрема, за його словами, порівнювати тактико-технічні характеристики озброєння країн-членів НАТО і РФ некоректно. Між ними велика прірва. Крім того, генсек НАТО Столтенберг заявив, що не може бути гонки озброєнь між НАТО і РФ. Однак, на переконання військового, не це є головною причиною того, що США не підуть на пряме військове протистояння з РФ.

Американські ракети легко подолають систему російської ППО і потраплять у ціль. В тому числі в саму російську ППО. А це буде катастрофою для РФ. Військова поразка, нехай і незначна, може призвести до політичної поразки російської влади всередині країни і до величезних іміджевих втрат. І образ зовнішнього ворога в Росії просто зникне. Це може стати причиною розпаду РФ,

– говорить експерт.

На переконання Олега Жданова, США хочуть, щоб Росія змінила політичний курс. А для цього треба змінити вождя, але в жодному разі не допустити розвалу Росії. США, вважає експерт, цього не треба. Образ великого грізного ведмедя повинен зберегтися, щоб Європа не розпочала створювати власні об'єднані військові сили, якщо Росія розпадеться.

Нагадаємо, 8 квітня у сирійському місті Дума була здійснена хімічна атака, внаслідок якої за різними даними загинуло понад 70 цивільних. В уряді США попередили, що Росія зі своєю "непохитною підтримкою" влади Сирії нестиме відповідальність за подібні атаки. 11 квітня ударна група американських кораблів на чолі з авіаносцем ВМС США Harry Truman відправилась від військово-морської бази Норфолк в штаті Віргінія, а над авіабазою Росії в Сирії вже помітили бомбардувальники з протикорабельними ракетами.



Після резонансної заяви російського посла Олександра Засипкіна про те, що "будь-які американські ракети, випущені по Сирії, будуть збиті", Дональд Трампа закликав Росію "готуватись" і попередив, що американські ракети будуть новими і розумними. США розглядає 8 об'єктів у Сирії в якості можливих цілей для ракетних ударів. Серед найбільш ймовірних – два сирійських аеродроми. Тим часом їхні союзники теж підключаються до підготовки. Великобританія скерувала підводні човни на відстань ракетного удару по Сирії, а також привела у бойову готовність літаки, розміщені на базі Акротірі, що на Кіпрі. Окрім того, британська прем’єрка Тереза Мей готує країну до спільної наступальної операції на позиції Асада.