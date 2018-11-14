Чому стевія стала таким популярним замінником цукру та яка від неї користь

Аналоги цукру почали широко використовуватись у 90-х роках минулого століття та не втратили свою популярність досі. Поготів зараз багато цукрозамінників і підсолоджувачів застосовується і в харчовій промисловості, і у фармацевтиці, і у дієтології.

Як пише на своїй сторінці у Facebook дієтолог Світлана Фус, аналоги цукру використовують, як правило, аби задовольнити потребу у солодкому, підсолоджуючи страви та напої, а користуються вони популярністю здебільшого серед діабетиків і тих людей, хто прагне схуднути.

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За її словами, сьогодні досить популярною у такій ролі (природний підсолоджувач) стала рослина стевія (медова трава). Зокрема, її як заміну цукру схвалили експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Ця рослина синтезує стевіозид – глікозид, це речовина, яка надає листю та стеблам солодкий смак. Висушена рослина є солодшою, аніж цукор у 20 разів, а виділений з нього та концентрований стевіозид – у 300 разів. Вона практично не містить калорії. У зеленому листі стевії міститься всього 18 кілокалорій, а в екстракті стевії калорій немає,

– зазначає фахівець.



Що таке стевія та чому її використовують як замінник цукру

Водночас Світлана Фус зауважила, що стевію можна додавати до готових страв або використовувати під час приготування їжі.

"Стевія є безпечною, допускається її вживання у дитячих продуктах. Вона може стати здоровою альтернативою столовому цукру, але тільки якщо вживати її в міру. Навіть найкорисніша речовина у надмірній кількості може заподіяти неприємності організму. Слід пам’ятати: використовувати стевію під час діабету безпечно, але це ніяк не лікування хвороби, вона – не лікувальний засіб", – переконує дієтолог.

Крім того, Світлана Фус наголосила, важливо також розуміти, що підсолоджувачі або замінники цукру не позбавлять вас від потягу до солодкого, а навіть можуть підвищити її.

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"Відчуваючи насолоду, але не отримавши глюкозу, організм відчуває вуглеводне голодування, у відповідь – помітно підвищується апетит. В результаті "добираються" калорії іншими продуктами. Тому просто підсолоджувачами або замінниками цукру проблему скидання зайвої ваги не вирішити", – підсумувала вона.

До слова раніше Світлана Фус зазначала, що половина всіх цукрів надходить у наш організм разом із напоями, відтак їх часте вживання може спричинити появу зайвої ваги та проблеми зі здоров’ям.