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      Чому стевія стала таким популярним замінником цукру та яка від неї користь

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      Стевія як замінник цукру: яка від неї користь
      Стевія як замінник цукру: яка від неї користь / Соцмережі

      Аналоги цукру почали широко використовуватись у 90-х роках минулого століття та не втратили свою популярність досі. Поготів зараз багато цукрозамінників і підсолоджувачів застосовується і в харчовій промисловості, і у фармацевтиці, і у дієтології.

      Як пише на своїй сторінці у Facebook дієтолог Світлана Фус, аналоги цукру використовують, як правило, аби задовольнити потребу у солодкому, підсолоджуючи страви та напої, а користуються вони популярністю здебільшого серед діабетиків і тих людей, хто прагне схуднути.

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      За її словами, сьогодні досить популярною у такій ролі (природний підсолоджувач) стала рослина стевія (медова трава). Зокрема, її як заміну цукру схвалили експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я.

      Ця рослина синтезує стевіозид – глікозид, це речовина, яка надає листю та стеблам солодкий смак. Висушена рослина є солодшою, аніж цукор у 20 разів, а виділений з нього та концентрований стевіозид – у 300 разів. Вона практично не містить калорії. У зеленому листі стевії міститься всього 18 кілокалорій, а в екстракті стевії калорій немає,
      – зазначає фахівець.

      Стевія, рослина, користь, замінник цукру, дієтологія
      Що таке стевія та чому її використовують як замінник цукру 

      Водночас Світлана Фус зауважила, що стевію можна додавати до готових страв або використовувати під час приготування їжі.

      "Стевія є безпечною, допускається її вживання у дитячих продуктах. Вона може стати здоровою альтернативою столовому цукру, але тільки якщо вживати її в міру. Навіть найкорисніша речовина у надмірній кількості може заподіяти неприємності організму. Слід пам’ятати: використовувати стевію під час діабету безпечно, але це ніяк не лікування хвороби, вона – не лікувальний засіб", – переконує дієтолог.

      Крім того, Світлана Фус наголосила, важливо також розуміти, що підсолоджувачі або замінники цукру не позбавлять вас від потягу до солодкого, а навіть можуть підвищити її.

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      "Відчуваючи насолоду, але не отримавши глюкозу, організм відчуває вуглеводне голодування, у відповідь – помітно підвищується апетит. В результаті "добираються" калорії іншими продуктами. Тому просто підсолоджувачами або замінниками цукру проблему скидання зайвої ваги не вирішити", – підсумувала вона.

      До слова раніше Світлана Фус зазначала, що половина всіх цукрів надходить у наш організм разом із напоями, відтак їх часте вживання може спричинити появу зайвої ваги та проблеми зі здоров’ям.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.

      Теги: LifeStyle Ожиріння Здоров'я Здорове життя Здорове харчування Дієти
      Джерело: 24 канал
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