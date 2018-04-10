Чому стріляли у Шовковського: пояснення екс-дружини легенди "Динамо"

Ольга Альонова, колишня дружина легенди київського "Динамо" Олександра Шовковського стверджує, що його мати захищалася, коли до їхнього будинку прийшов екс-спортсмен. Як підкреслює вона, він неодноразово проникав до їхнього будинку, лякав її хвору маму і забирав цінні речі.

Про це вона розповіла у листі, який є у розпорядженні журналістів ТСН.

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Так, за словами жінки, її мати захищалася, оскільки екс-воротар "Динамо" та збірної нібито "прийшов їх грабувати", і було не вперше – зокрема, після візиту 2016 року у неї зникли цінні речі та елітний автомобіль.

"Знаючи те, що співмешканка Шовковського полюбляє зброю та разом із ним володіє тиром, мама зробила декілька попереджувальних пострілів у повітря, аби її прогнати", – підкреслює вона.

Колишня дружина Шовковського не уточнила, з чого саме стріляла її мама, та переконує, що вогнепальної зброї в будинку немає, а кидалася жінка, як стверджує вона, не камінням, а землею з вазонів.

Крім того, Альонова просить Шовковського сплатити близько мільйона гривень аліментів, які він заборгував.

До слова, дівчина Олександра Шовковського, Марина Кутєпова, що пара вже звернулася до поліції із заявою щодо інциденту.

Наводимо повний текст листа з поясненнями від Альонової:

"З цього приводу можу повідомити таке.

Я як мати жодним чином не перешкоджаю в спілкуванні між дочкою і її батьком Шовковським О.В. Судовими рішеннями закріплено, що дочка проживає зі мною, а батько має право з нею бачитися.

Водночас у більшості випадків батько не приїжджає за дочкою, а займається власними справами.

У суботу, 7 квітня, вони спілкувалися телефоном, і дочка сказала татові, що якщо він захоче з нею побачитися в неділю, то вона нікуди не поїде, тому що хоче побути на вихідних вдома. Перед цим, з 23 березня до 3 квітня, вони проводили разом відпустку в Дубаї, ОАЕ.

Однак в суботу та неділю Шовковський О.В. наполягав, незважаючи на бажання дочки виспатися і побути вдома.

З ранку в неділю, 8 квітня, Шовковський О.В. приїхав додому, без мого дозволу або дозволу моєї мами, яка була вдома, проник на територію мого домоволодіння разом зі своєю співмешканкою.

Це відбувалося не вперше. Шовковський О.В. раніше проживав в цьому будинку, і знає, як проникнути на територію. Так, 2016 року він з чотирма невідомими чоловіками проник в будинок і сказав моїй матері: "Забирайся звідси, а то ми тебе винесемо!"

Після його візиту з дому зникли цінні речі та документи. Також викрав автомобіль Range Rover Discovery 2015 року.

Мама викликала поліцію, проте Шовковський О.В. зник до її приїзду (ми живемо за містом).

Пізніше через острах кримінальної відповідальності (на той момент Шовковський О.В. був чинним гравцем ФК "Динамо") він повернув автомобіль.

У квітні 2017 року, також незаконно проникнувши на територію домоволодіння, Шовковський О.В. повторно викрав той же автомобіль, але вже не повернув його.

Варто сказати, саме цей автомобіль він придбав для дочки на виконання договору про витрати на утримання дитини, проте сам же його і забрав.

У зв'язку з цим в школу, на бальні танці, вокал, фортепіано, акторську майстерність і образотворче мистецтво дочку вожу я на своєму автомобілі.

Співмешканка Шовковського О.В. не вперше знімала на відео те, яким чином йому вдається проникнути на територію мого будинку без ключів, і моя мама це знала.

Куди вона це викладала - я не знаю.

Але абсолютно очевидно, що такі дії можуть створювати небезпеку для моєї сім'ї і дочки.

У неділю вони в черговий раз проникли за територію без ключів.

Мама спробувала прогнати її і заборонити в черговий раз знімати без нашого дозволу, однак та вийшла за паркан і продовжила знімати.

Жодних каменів - це була земля з вазонів.

Мама просто злякалася того, що повториться історія з 2016 роком, і використовувала все, що попалося перше під руку, щоб їх прогнати.

Не секрет, що моя мама страждає від онкологічного захворювання. Лікування триває близько двох років, через це вона дуже слабка фізично.

Після випадку з пограбуванням Шовковським 2016 року ми придбали в установленому законом порядку засоби самозахисту. Жодної вогнепальної зброї в будинку немає.

Знаючи те, що співмешканка захоплюється зброєю і є разом з Шовковським співвласницею тиру, мама зробила кілька попереджувальних пострілів в повітря, щоб її прогнати.

На відео, яке Шовковський оприлюднив, видно, що в нього вона не цілилася і не стріляла.

Таким чином, Шовковський знав, що дочка не хотіла з ним проводити вихідний. Відео почали знімати до того, як він постукав у двері, а значить провокація була свідомою: він знає, що мама пережила 2016 року і може сильно злякатися.

Таке поводження Шовковського вважаю негідним.

При цьому, образ турботливого батька, який Шовковський О.В. створює у мережі шляхом таких провокацій, розвіюється не тільки тим, що викрав машину у своєї дочки, а й тим, як він виконує аліментні зобов'язання.

Згідно з рішенням суду, починаючи з 15 травня 2015 року його зобов'язали виплачувати 1/4 частину всіх видів своїх доходів на утримання дочки. Граючи за ФК "Динамо", він отримував $ 70 тисяч на місяць.

Паралельно з рішенням суду - підписав договір у присутності Ігоря Суркіса про те, що зобов'язується платити дочці $ 10 тисяч в місяць, а також оплачувати дві відпустки і, як зазначено вище, придбати автомобіль.

Однак Шовковський О.В. сплачує 5 тисяч грн на місяць, показуючи державному виконавцю офіційну зарплату в ФК "Динамо" 18 тисяч грн в період своєї кар'єри, а після її завершення - нулі.

Згідно з довідкою виконавця, заборгованість становить більше 870 тис. грн за 2015 рік, матеріалами виконавчого провадження за 2016 рік - близько 850 тис. грн.

При цьому, майже десятком скарг на виконавця він намагається заблокувати будь-які дії виконавця, припинивши примусове стягнення з нього будь-яких коштів.

"Приватбанк" і "ОТП Банк" протизаконно приховують від виконавчої служби інформацію про рух його коштів по рахунках.

Підсумувавши, хочу побажати любителю подвійних стандартів для початку виконати свої зобов'язання перед дочкою".

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що колишня теща Ольга Альонова здійснила кілька пострілів у бік Олександра Шовковського та кидалася в нього камінням. Сталося це, коли екс-футболіст київського "Динамо" приїхав до будинку своєї колишньої дружини Ольги, щоб забрати свою дочку.