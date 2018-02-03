Чому стріляли в міністра "ДНР", і коли змістять Захарченка?

Вбивати так званого міністра "ДНР" Кононова, який нічого не вирішує, немає сенсу. Швидше за все, це внутрішні кланові розборки, і його хотіли налякати.

Таку думку сайту "24" висловив блогер Денис Казанський.

В "ДНР" є різні кланові конфлікти, всі так звані керівники ділять бізнес, фінансові потоки. Що саме вони не поділили, невідомо. Але це однозначно внутрішні справи. Казати серйозно, що це здійснила українська ДРГ – з гранатомета в центрі міста обстріляла будівлю – маячня,

– зауважує Казанський.

За словами експерта, навіть інші бойовики, на кшталт Безлера, вважають Кононова абсолютно пустим місцем. Як говорить Казанський, убити Кононова насправді не хотіли – стріляли по порожньому кабінету. Це, вважає він, більше схоже на акт залякування, спосіб передавати один одному "привіт".

Водночас, на думку блогера, наразі навряд чи щось загрожує ватажку "ДНР" Захарченку. Після того, як у "ЛНР" змістили Плотницького, якого ніби нещодавно заарештували в Росії.

Захарченко – кум помічника Путіна і куратора квазіреспублік Суркова, на різних фото з масових заходів їх можна побачити разом. Приміром, на відкриття пам’ятника бойовикам у Ростові-на-Дону. Плотницького не запросили. Він давно вже був ізгоєм, і на ньому поставили хрест задовго до відсторонення. Але якщо Суркова усунуть від кураторства "Д/ЛНР", то тоді можуть змістити і Захарченка,

– наголосив Денис Казанський.

Нагадаємо, 1 лютого невідомі обстріляли будівлю так званого "міністерства оборони ДНР". Бойовики назвали це замахом на "міністра оборони" Кононова.