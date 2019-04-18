Чому суд скасував націоналізацію "Приватбанку"

Окружний адмінсуд Києва скасував націоналізацію "Приватбанку" через те, що відповідачі не довели в суді, що банк був неплатоспроможний на момент його націоналізації. Відповідачами в суді були Нацбанк України, Кабінет міністрів, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку.

18 квітня суд скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку" за позовом його колишнього співвласника Ігоря Коломойського. Так, суд вирішив, що процедура виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави порушує норми законодавства.

Читайте також: Битва за "Приватбанк": у чому суть конфлікту та чи заплатять українці Коломойському

Таке рішення суд ухвалив у зв’язку з тим, що відповідачі не довели правомірність віднесення банку до неплатоспроможних, до тих усіх критеріїв за якими банк визнається неплатоспроможним,

– сказав спікер-суддя Окружного адмінсуду Києва Богдан Санін.

Суд у повному обсязі задовольнив вимоги позивача. В тому числі було визнано протиправним і скасовано договір купівлі-продажу акцій банку від 2016 року.

Зауважимо, що наразі суд ухвалив лише вступну та резолютивну частину рішення. А повний текст рішення про скасування націоналізації "Приватбанку" з’явиться протягом 10 днів. Хоча доступ до нього і так буде закритим, як і судові засідання у справі. Після цього протягом 30 днів можна буде оскаржити рішення суду.

Читайте також: Що буде з "Приватбанком" і його клієнтами: думка фахівця

Санін також розповів, що рішення про скасування націоналізації ухвалила колегія з трьох суддів, головуючим був Ігор Качур. Сама справа надійшла до суду в червні 2017 року. З того час відбулися 16 судових засідань. Від учасників процесу вимагали додаткових документів. Справа розглядалася близько 2 років, оскільки в ній було близько 50 томів.

Засідання судів проходили в закритому режимі через необхідність збереження банківської таємниці.

Національний банк та Міністерство фінансів України вже заявили, що планують оскаржити в суді рішення про скасування націоналізації "Приватбанку".

Дивіться відео кореспондента 24 каналу:

Чому Україна націоналізувала "Приватбанк"? "Приватбанк" був і є найбільшим банком в Україні за обсягом активів. Але після кризи у банківській системі країни уряд 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Уряд тоді послався на пропозицію Національного банку і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Після націоналізації "Приватбанку" обоє втратили свої акції і назвали націоналізацію незаконною.



На сьогодні "Приватбанк" і держава вимагають від екс-власників банку додаткового відшкодування збитків. Сторони ведуть суперечки як у судах Україні, так і в закордонних судах.



На початку квітня 2019 року Коломойський заявив, що не планує повертати собі "Приватбанк". Але від наміру повернути собі капітал у 2 мільярди доларів не відмовляється – після зміни влади в Україні очікує "справедливого суду".