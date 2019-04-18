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      Чому суд скасував націоналізацію "Приватбанку"

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      У суді пояснили, чому скасували націоналізацію "Приватбанку"
      У суді пояснили, чому скасували націоналізацію "Приватбанку" / Фото з відкритих джерел

      Окружний адмінсуд Києва скасував націоналізацію "Приватбанку" через те, що відповідачі не довели в суді, що банк був неплатоспроможний на момент його націоналізації. Відповідачами в суді були Нацбанк України, Кабінет міністрів, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку.

      18 квітня суд скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку" за позовом його колишнього співвласника Ігоря Коломойського. Так, суд вирішив, що процедура виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави порушує норми законодавства.

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      Таке рішення суд ухвалив у зв’язку з тим, що відповідачі не довели правомірність віднесення банку до неплатоспроможних, до тих усіх критеріїв за якими банк визнається неплатоспроможним,
      – сказав спікер-суддя Окружного адмінсуду Києва Богдан Санін.

      Суд у повному обсязі задовольнив вимоги позивача. В тому числі було визнано протиправним і скасовано договір купівлі-продажу акцій банку від 2016 року.

      Зауважимо, що наразі суд ухвалив лише вступну та резолютивну частину рішення. А повний текст рішення про скасування націоналізації "Приватбанку" з’явиться протягом 10 днів. Хоча доступ до нього і так буде закритим, як і судові засідання у справі. Після цього протягом 30 днів можна буде оскаржити рішення суду.

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      Санін також розповів, що рішення про скасування націоналізації ухвалила колегія з трьох суддів, головуючим був Ігор Качур. Сама справа надійшла до суду в червні 2017 року. З того час відбулися 16 судових засідань. Від учасників процесу вимагали додаткових документів. Справа розглядалася близько 2 років, оскільки в ній було близько 50 томів.

      Засідання судів проходили в закритому режимі через необхідність збереження банківської таємниці.

      Національний банк та Міністерство фінансів України вже заявили, що планують оскаржити в суді рішення про скасування націоналізації "Приватбанку".

      Дивіться відео кореспондента 24 каналу:

      Чому Україна націоналізувала "Приватбанк"? "Приватбанк" був і є найбільшим банком в Україні за обсягом активів. Але після кризи у банківській системі країни уряд 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Уряд тоді послався на пропозицію Національного банку і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Після націоналізації "Приватбанку" обоє втратили свої акції і назвали націоналізацію незаконною.

      На сьогодні "Приватбанк" і держава вимагають від екс-власників банку додаткового відшкодування збитків. Сторони ведуть суперечки як у судах Україні, так і в закордонних судах.

      На початку квітня 2019 року Коломойський заявив, що не планує повертати собі "Приватбанк". Але від наміру повернути собі капітал у 2 мільярди доларів не відмовляється – після зміни влади в Україні очікує "справедливого суду".

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      Теги: Новини України Судді Новини політики Приватбанк Банки
      Джерело: 24 канал
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