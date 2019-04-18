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      Чому Суспільному досі не перерахували гроші на дебати: пояснення мовника

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      Дебати на "Суспільному"
      Дебати на "Суспільному" / dsnews.ua

      Дебати на Суспільному відбудуться вже завтра, 19 квітня. Проте гроші на їхнє проведення не перерахували досі. Як пояснив мовник, НСТУ їх отримає вже постфактум на підставі акту виконаних робіт.

      Дебати між кандидатами у президенти Петром Порошенком та Володимиром Зеленським у студії Суспільного поводяться за рахунок державного бюджету. Проте, за словами заступника голови ЦВК Євгена Радченка, є нюанс: якщо обидва кандидати відмовляться від зустрічі, фінансування з державних коштів не буде, пише "РБК-Україна".

      Читайте також: Дебати Зеленського і Порошенка на "Олімпійському": квитки на подію закінчилися

      Такі обставини регулює постанова ЦВК № 472. Відтак, ті кошти, які Суспільне витратить на ефірний час, а кандидати не прийдуть, відшкодовуватись не будуть. Тобто НСТУ зазнає збитків. 

      Аби Зеленський та Порошенко таки з'явились у студії Суспільного, Центральна виборча комісія дозволила перенести дебати на "Суспільному" з 20 години на 21:00, аби кандидати мали змогу взяти участь у неофіційних дебатах на НСК "Олімпійський". Та Зеленський вже встиг заявити, що на теледебати не прийде

      Коли і де відбудуться дебати між Порошенком і Зеленським?Кандидати у президенти викликали один одного на дебати ще до того, коли стали відомі офіційні результати першого туру виборів президента. Обоє пройшли до другого туру і після довгих суперечок та епопеї зі здачею аналізів штаби Зеленського та Порошенка домовились провести дебати 19 квітня (п’ятниця) о 19:00 на НСК "Олімпійський". Після цього Порошенко вирушить на теледебати на Суспільне, які стартують о 21:00. Зеленського там не буде.

      Запускати глядачів на "Олімпійський" почнуть о 16:00. Поліція очікує до 60 тисяч відвідувачів. До речі, всі квитки на дебати вже закінчилися.

      Сума витрат на дебати на НСК "Олімпійський" коливається в межах 6 – 8 мільйонів гривень. На що ще можна було витратити цю кругленьку суму – читайте у матеріалі 24 каналу.


      Що можна було придбати за гроші, витрачені на проведення дебатів на "Олімпійському" стадіоні: інфографіка

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      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Новини політики Дебати Зеленського з Порошенком Суспільне Телебачення
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