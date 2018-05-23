Чому світу загрожує епідемія раку: вчені назвали причину

На Землі не залишилося жодного відомого виду, представники якого не хворіли б на онкозахворювання. До цього призвела діяльність людства.

Таку заяву зробили вчені Університету штату Арізона, йдеться у журналі Nature Ecology & Evolution, передає Phys.org.

З їх слів, людська діяльність сприяє поширенню онкологічних захворювань не тільки серед населення, а й серед тварин, що мешкають в природному середовищі.

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Розвитку злоякісних пухлин сприяє накопичення пластику, хімічне забруднення атмосфери та гідросфери, виділення радіаційного випромінювання з ядерних установок та використання пестицидів.

Світлове забруднення збиває добові ритми і провокує гормональні зміни, що також може збільшити ризик захворювання на смертельну недугу.

До слова, дослідники з Університету Цинциннаті у США винайшли спосіб допомогти імунній системі боротися зі злоякісними пухлинами.