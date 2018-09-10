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Чому таргани такі небезпечні

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Чому таргани такі небезпечні
Чому таргани такі небезпечні / Фото з відкритих джерел

Звичайні таргани переносять на собі патогенні організми, здатні викликати дизентерію, стафілокок та астму.

Зі слів науковців, таргани активні в будь-яку пору року, швидко переміщаються, долають будь-які перешкоди і можуть бути серйозною небезпекою для здоров'я, пишуть "РИА новости".

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Таким чином, таргани є переносниками бактерій, найпростіших одноклітинних, вірусів та серйозним джерело алергенів, адже особливо чутливі люди і діти реагують на залишки хітинового екзоскелета ("панцир" з хітину, до якого кріпляться м'язи і органи) і фекалії комах.

За словами ентомологів, в останні десятиліття тарганів можна зустріти в лікарнях, громадських закладах та житлових приміщеннях в усьому світі. На їхню думку, це безпосередньо пов'язано зі сплеском розвитку астми.

Окрім того, таргани можуть переносити хвороботворні бактерії, зокрема, сальмонелу, стафілокок, яйця гельмінтів, цвілеві грибки, лямблії, амеби та поліовірус, який є збудником поліомієліту.

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Теги: Новини України Здоров'я Інфекція Медицина Алергія
Джерело: 24 Канал
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