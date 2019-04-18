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      ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Чому телеканали проводять ток-шоу, а не дебати: пояснення Казаріна

      326 Читать новость на русском
      Дебати Володимира Зеленського та Петра Порошенка
      Дебати Володимира Зеленського та Петра Порошенка / Фото з відкритих джерел

      На Суспільне спочатку запрошували не всіх кандидатів. Проте жоден телеканал в Україні не назвав передвиборний формат дебатами.

      В ефірі 24 каналу журналіст Павло Казарін розповів, що жодне медіа не заявило, що проводить дебати. За його словами, якщо канал заявить про дебати, то почне тонути в регламенті. 

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      Медіа перед першим туром повинно було б кликати на ефір всіх кандидатів. Також офіційне жеребкування потрібно було б проводити в прямому ефірі. І в результаті 23 номер рейтингу дебатував би з третім номером.

      Тому всі канали робили політичне ток-шоу і Суспільне не стало виключенням. Ми запрошували кандидатів, приблизно об’єднавши їх по рейтингу. Було дуже цікаво спостерігати, як деякі політики дуже звикли до формату "теплих ванн". Коли вони зрозуміли, що такого не буде, то наші шанси побачити топових кандидатів другого туру почали знижуватися,
      – заявив Казарін.

      Журналіст додав, що хороше політичне ток-шоу або дебати – це історія про п'ятивідсотковий розчин лимонної кислоти, тому що з політика починають злітати піар-оболонки і він постає перед виборцем в тому вигляді, в якому повинен.

       

       

      Де, як і коли відбудуться дебати Порошенка і Зеленського?Після оголошення результатів екзит-полу 31 березня Петро Порошенко запросив Володимира Зеленського на дебати. Пізніше шоумен записав відеозвернення, у якому сам запросив Порошенка на дебати.

      Кандидати уклали угоду про проведення дебатів 19 квітня на НСК "Олімпійський". У штабі Зеленського наполягають на старті дебатів о 19:00. Проте вже о 20:00 Порошенко планує прибути на дебати у студію Суспільного, як того вимагає закон. Тож є ризик, що чинний президент не встигне з дебатів на стадіоні прибути на дебати в телестудії.

      Щодо дебатів на "Олімпійському", то там монтують відразу дві сцени для виступів: штаб кожного з кандидатів – свою. Потрапити на дебати на стадіоні зможе кожен охочий. Але для цього треба отримати безкоштовний квиток на сайті debaty2019.org.ua.

      До речі, проведення дебатів на стадіоні обійдеться у 6-8 мільйонів гривень. Цю суму порівну заплатять виборчі фонди кандидатів у президенти.

      вибори дебати зеленський порошенко
      Все що потрібно знати про дебати

      Дивіться повний випуск програми "Що це було?" за 17 квітня 2019 року:

       

      blog_ava
      Чому болить у плечах: основні причини
      17 квітня
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      Теги: Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Петро Порошенко Дебати Зеленського з Порошенком Новини України ЗМІ
      Джерело: 24 канал
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