Чому тепличні овочі такі ж корисні, як свіжі з грядки

Відомий український лікар і президент Асоціації дієтологів України Олег Швець пояснив, чому в людей складається хибне враження про меншу користь тепличних овочів, якими часто харчуються люди взимку.

Про це дієтолог розповів в інтерв’ю для Styler.

На думку Олега Швеця, овочі з теплиці так само корисні, як і всі інші. Адже цінність овочів полягає не лише в тому, що у них є вітаміни, а й в тому, що в них є харчові волокна.

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Всі ми знаємо, що овочі можуть бути вирощені в тепличних умовах. Вони є так само корисними, як і не тепличні. Сьогодні користь овочів пов’язана з тим, що вони мають харчові волокна – клітковину. У овочів із теплиці така ж кількість харчових волокон, як і в нетепличних. Звісно, смакові якості можуть відрізнятись. Наприклад, багато хто каже, що тепличні овочі менш смачні. Але вони загалом такі самі корисні, як і всі інші. І зима – не привід відмовитись від їх вживання,

– пояснив дієтолог.

Олег Швець також додав, що дотримуватись здорового харчування є не таким дорогим задоволенням, як про це багато говорять.

"Це хибна думка! Насправді головне – харчуватись збалансовано. Тобто – різноманітно. В раціоні щодня мають бути прості овочі і прості фрукти, каші, нежирне м'ясо. Зараз буряк, капуста і морква – одні із найбільш дешевих продуктів як в супермаркеті, так і на ринках. Але саме вони приносять організму багато корисних речовин", – додав Олег Швець.