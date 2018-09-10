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Чому тіло здригається перед сном

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Чому тіло здригається перед сном
Чому тіло здригається перед сном / diagnoz03.in.ua

Буває таке, коли людина прокидається від різкого здригання, не встигнувши як слід заснути. Це явище називається гіпнагогічним ривком.

Гіпнагогічний ривок може відбуватися не лише під час засинання, але і під час глибокого сну, передає 24apteka.

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Природа передбачила гіпнагогічний ривок як захисну реакцію. М'язовий спазм відбувається через те, що мозок перевіряє життєздатність організму, оскільки процес засинання фізіологічно схожий на процес вмирання. Мозок посилає імпульс в м'язи, які у відповідь скорочуються. 

Так само мозок сплячої людини може відреагувати на раптовий і незвичний для вух звук. Таким чином мозок реагує на будь-який підозрілий зовнішній подразник, посилаючи нервовий імпульс в м'язи, щоб привести їх у підвищену бойову готовність.

Якщо людина живе у звичному ритмі, то не помічає таку раптову "перевірку". Та якщо людина прокидається від здригання – варто уважніше придивитись до власного здоров'я. Це може свідчити про втому і хронічне недосипання. 

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Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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