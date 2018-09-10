Чому тіло здригається перед сном

Буває таке, коли людина прокидається від різкого здригання, не встигнувши як слід заснути. Це явище називається гіпнагогічним ривком.

Гіпнагогічний ривок може відбуватися не лише під час засинання, але і під час глибокого сну, передає 24apteka.

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Природа передбачила гіпнагогічний ривок як захисну реакцію. М'язовий спазм відбувається через те, що мозок перевіряє життєздатність організму, оскільки процес засинання фізіологічно схожий на процес вмирання. Мозок посилає імпульс в м'язи, які у відповідь скорочуються.

Так само мозок сплячої людини може відреагувати на раптовий і незвичний для вух звук. Таким чином мозок реагує на будь-який підозрілий зовнішній подразник, посилаючи нервовий імпульс в м'язи, щоб привести їх у підвищену бойову готовність.

Якщо людина живе у звичному ритмі, то не помічає таку раптову "перевірку". Та якщо людина прокидається від здригання – варто уважніше придивитись до власного здоров'я. Це може свідчити про втому і хронічне недосипання.

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