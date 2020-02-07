Чому Тимошенко та ОПЗЖ блокують ринок землі: пояснення експерта

Верховна Рада встигла розглянути 180 поправок до законопроєкту про ринок землі. Однак не обійшлося без скандалів. Так, депутати, зокрема від партій "Батьківщина" та "Опозиційна платформа – За життя", вирішили заблокувати презицію та влаштувати штовханину.

Політичний експерт Олег Петровець в ефірі 24 каналу назвав три причини, чому депутати блокують та відтягують прийняття законопроєкту про ринок землі.

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► По-перше, Тимошенко і "ОПЗЖ" блокують документ через рейтинги, які для них зараз важливі, щоб відкусити шматок електорату. У такий спосіб, вони розуміють, що багато людей зараз в країні не розуміються на питаннях землі, бояться відкриття землі, і зрозуміло, якщо вони бояться, то є опозиційні сили, які це підтримують. Тобто вони отримують за це симпатії.

► По-друге, вони розуміють, що ефекту від реформи одразу не буде наступного року і не буде навіть через рік. Люди не відчують серйозного економічного приросту, що в них в кишенях зашелестить і так далі. Вони розуміють, що цим кейсом вони можуть до наступних виборів вмокати чинну владу в багно.

► По-третє, в людей, які живуть на територіях, де обробляються землі, почнеться переділ тих земель. Це почнеться багато балачок. Негатив до цієї влади дуже серйозний на перші роки – гарантований. Тому ця тема дуже вигідна для опозиції, щоб її постійно підіймати та дискутувати.

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Які правки внесли в законопроєкт про ринок землі? У законопроєкті, який подали до другого читання, є низка новацій. Зокрема, частка концентрації землі в одних руках зменшена з 200 тисяч гектарів до 10 тисяч гектарів, зняте обмеження щодо концентрації землі у власності до 35% території місцевої громади, передбачені кредитування під заставу землі та обіг переважного права.



Крім того, у першій редакції законопроєкту іноземці могли купувати українську землю з 2024 року, тепер це питання винесуть на референдум. Якщо ж за результатом референдуму іноземним громадянам все ж таки дозволять купувати землю, то не ближче, аніж за 50 кілометрів від державного кордону України.

Дивіться відео сутичок у Раді під час розгляду законопроєкту про ринок землі: