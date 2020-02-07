00:16
7 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      РИНОК ЗЕМЛІ ОБШУК НА 1+1 КОРОНАВІРУС 2020 ДІЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Бердимухамедов і 50 відтінків сірого. Улюблена іграшка Кирила
      Вєсті Кремля
      23:04, 6 лютого
      Вєсті.UA: Кінець дружби з Коломойським. Навчання депутатів у бійках
      Вєсті.UA
      20:25, 6 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      РИНОК ЗЕМЛІ ОБШУК НА 1+1 КОРОНАВІРУС 2020 ДІЯ

      Чому Тимошенко та ОПЗЖ блокують ринок землі: пояснення експерта

      101 Читать новость на русском
      Чому Тимошенко та ОПЗЖ блокують ринок землі / Колаж 24 каналу

      Верховна Рада встигла розглянути 180 поправок до законопроєкту про ринок землі. Однак не обійшлося без скандалів. Так, депутати, зокрема від партій "Батьківщина" та "Опозиційна платформа – За життя", вирішили заблокувати презицію та влаштувати штовханину.

      Політичний експерт Олег Петровець в ефірі 24 каналу назвав три причини, чому депутати блокують та відтягують прийняття законопроєкту про ринок землі. 

      Важливо! Ринок землі: Рада розглянула близько 180 поправок і продовжить завтра

      ► По-перше, Тимошенко і "ОПЗЖ" блокують документ через рейтинги, які для них зараз важливі, щоб відкусити шматок електорату. У такий спосіб, вони розуміють, що багато людей зараз в країні не розуміються на питаннях землі, бояться відкриття землі, і зрозуміло, якщо вони бояться, то є опозиційні сили, які це підтримують. Тобто вони отримують за це симпатії.

      ► По-друге, вони розуміють, що ефекту від реформи одразу не буде наступного року і не буде навіть через рік. Люди не відчують серйозного економічного приросту, що в них в кишенях зашелестить і так далі. Вони розуміють, що цим кейсом вони можуть до наступних виборів вмокати чинну владу в багно.

      ► По-третє, в людей, які живуть на територіях, де обробляються землі, почнеться переділ тих земель. Це почнеться багато балачок. Негатив до цієї влади дуже серйозний на перші роки – гарантований. Тому ця тема дуже вигідна для опозиції, щоб її постійно підіймати та дискутувати.

      Дивіться також: За клоуна отримаєш пи*ди: скандал депутатів у Раді потрапив на відео

      Які правки внесли в законопроєкт про ринок землі? У законопроєкті, який подали до другого читання, є низка новацій. Зокрема, частка концентрації землі в одних руках зменшена з 200 тисяч гектарів до 10 тисяч гектарів, зняте обмеження щодо концентрації землі у власності до 35% території місцевої громади, передбачені кредитування під заставу землі та обіг переважного права.

      Крім того, у першій редакції законопроєкту іноземці могли купувати українську землю з 2024 року, тепер це питання винесуть на референдум. Якщо ж за результатом референдуму іноземним громадянам все ж таки дозволять купувати землю, то не ближче, аніж за 50 кілометрів від державного кордону України.

      Дивіться відео сутичок у Раді під час розгляду законопроєкту про ринок землі:

       

       

       

      Глави МЗС "нормандської четвірки" планують зустріч у Мюнхені: Україну не запросили
      6 лютого
      11014
      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Юлія Тимошенко - новини Ринок землі Новини України Опозиційна платформа – За життя ВО Батьківщина
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      6 лютого , 22:38 Головні новини 6 лютого: сутички довкола ринку землі, як Дубілет рахував українців
      Ірина Кошанська 654
      6 лютого , 22:00 Час розірвати з минули: я – за ринок землі!
      Дмитро Кулеба 371
      5 лютого , 12:00 Туристичний бум в Батумі (Грузія): як на цьому заробити українцям
      1196
      5 лютого , 13:11 Топ-5 покер-румів на реальні гроші: де грати українцям у 2020 році
      785
      6 лютого , 20:33 Від Мадуро до Путіна: топ сучасних світових диктаторів
      Анатолій Максимов 567
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук