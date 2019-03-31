Чому Тимошенко заявляє, що таки проходить в другий тур: відповідь експерта

За результатами Національного екзит-полу станом на 18:00 лідерка партії "Батьківщина", кандидатка у президенти Юлія Тимошенко зайняла третє місце та отримала 14, 2% голосів на виборах-2019.

Про це розповів політичний експерт Олександр Солонтай у прямому ефірі 24 каналу.

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Тимошенко на попередніх виборах

За його словами, формально, Юлія Тимошенко, ймовірно, програє на виборах лише втретє, тому що у 2004 році вона підтримала Віктора Ющенка, а зареєстрованою кандидаткою на виборах була у 2010, 2014 та 2019 роках.

"Наразі, за даними екзит-полу, вона набрала на 2-3% більше, ніж на виборах 2014 року, коли програла Петру Порошенку. Але сказати, що вона зовсім йде з політики ще рано. Тим більше, скоро парламентські вибори, вона буде намагатися залишитися в політиці", – сказав Солонтай.

Чому Тимошенко заявляє, що проходить в другий тур

На результати екзит-полу Юлія Тимошенко відреагувала гостро – назвала їх "абсолюнто маніпулятивними" та закликала українців не сприймати усе "як істину в останній інстанції".

Ми переконані на цифрах і фактах, що екзит-поли, які зараз так помпезно розповідають про входження Петра Порошенка в другий тур, по наших оцінках і дослідженнях не відповідають дійсності,

– наголосила кандидатка у президенти.

Солонтай розповів, що на таку реакцію є гарний анекдот: "експерт прослухав 5 штабних соціологій кандидатів у президенти. Все нормально – всі 5 виграють".

Політичний експерт запевнив, що Тимошенко таки досвідчений політик, адже потім не можна буде заявити, що вона виступала проти опитування екзит-полу, бо вона скаже, що говорила про інше соцопитування, який десь паралельно поширюють.

Тимошенко говорить про те, що вона проходить у другий тур, тому що хоче зберегти своє ядро симпатиків (людей, який вона подобається та які за неї голосують, – 24). Так завжди робить кандидат, який розуміє, що виборці вірили в перемогу і зараз можуть скласти руки. Їй же потрібно, щоб її люди працювали по всій Україні. Тобто Тимошенко хоче мобілізувати свій електорат задля парламентських виборів,

– відповів Солонтай.



Результати екзит-полу станом на 18.00 годину

Тимошенко має підтримку Коломойського

"Я думаю, що нитки підтримки у Юлії Тимошенко чітко пов’язані із Ігорем Коломойським. А Зеленського я взагалі сприймаю як кандидата, що дуже пов’язаний із Коломойським", – зазначив експерт.

Солонтай додав, що вони на цьому тіньовому політичному фронті зроблять "заспокоєння" Тимошенко і вона не виходитиме за межі. Хоча зараз її сили спрацюють на те, щоб все чітко порахували, а вже реально вона буде грати як політик вже в другому турі.



Що обіцяє Юлія Тимошенко

Дивіться повний випуск інтерв'ю з політичним експертом Олександром Солантаєм за 31 березня 2019 року: