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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Чому Тимошенко заявляє, що таки проходить в другий тур: відповідь експерта

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      Чому Тимошенко заявляє, що таки проходить в другий тур: відповідь експерта
      Чому Тимошенко заявляє, що таки проходить в другий тур: відповідь експерта / vinnitsa.top

      За результатами Національного екзит-полу станом на 18:00 лідерка партії "Батьківщина", кандидатка у президенти Юлія Тимошенко зайняла третє місце та отримала 14, 2% голосів на виборах-2019.

      Про це розповів політичний експерт Олександр Солонтай у прямому ефірі 24 каналу.

      Читайте також: Екзит-пол на виборах президента України-2019: відомі результати голосування

      Тимошенко на попередніх виборах

      За його словами, формально, Юлія Тимошенко, ймовірно, програє на виборах лише втретє, тому що у 2004 році вона підтримала Віктора Ющенка, а зареєстрованою кандидаткою на виборах була у 2010, 2014 та 2019 роках.

      "Наразі, за даними екзит-полу, вона набрала на 2-3% більше, ніж на виборах 2014 року, коли програла Петру Порошенку. Але сказати, що вона зовсім йде з політики ще рано. Тим більше, скоро парламентські вибори, вона буде намагатися залишитися в політиці", – сказав Солонтай.

      Чому Тимошенко заявляє, що проходить в другий тур

      На результати екзит-полу Юлія Тимошенко відреагувала гостро – назвала їх "абсолюнто маніпулятивними" та закликала українців не сприймати усе "як істину в останній інстанції".

      Ми переконані на цифрах і фактах, що екзит-поли, які зараз так помпезно розповідають про входження Петра Порошенка в другий тур, по наших оцінках і дослідженнях не відповідають дійсності,
      – наголосила кандидатка у президенти.

      Солонтай розповів, що на таку реакцію є гарний анекдот: "експерт прослухав 5 штабних соціологій кандидатів у президенти. Все нормально – всі 5 виграють".

      Політичний експерт запевнив, що Тимошенко таки досвідчений політик, адже потім не можна буде заявити, що вона виступала проти опитування екзит-полу, бо вона скаже, що говорила про інше соцопитування, який десь паралельно поширюють.

      Тимошенко говорить про те, що вона проходить у другий тур, тому що хоче зберегти своє ядро симпатиків (людей, який вона подобається та які за неї голосують, – 24). Так завжди робить кандидат, який розуміє, що виборці вірили в перемогу і зараз можуть скласти руки. Їй же потрібно, щоб її люди працювали по всій Україні. Тобто Тимошенко хоче мобілізувати свій електорат задля парламентських виборів,
      – відповів Солонтай.


      Результати екзит-полу станом на 18.00 годину

      Тимошенко має підтримку Коломойського

      "Я думаю, що нитки підтримки у Юлії Тимошенко чітко пов’язані із Ігорем Коломойським. А Зеленського я взагалі сприймаю як кандидата, що дуже пов’язаний із Коломойським", – зазначив експерт.

      Солонтай додав, що вони на цьому тіньовому політичному фронті зроблять "заспокоєння" Тимошенко і вона не виходитиме за межі. Хоча зараз її сили спрацюють на те, щоб все чітко порахували, а вже реально вона буде грати як політик вже в другому турі.


      Що обіцяє Юлія Тимошенко

      Дивіться повний випуск інтерв'ю з політичним експертом Олександром Солантаєм за 31 березня 2019 року:

       

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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Юлія Тимошенко - новини Ігор Коломойський
      Джерело: 24 канал
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