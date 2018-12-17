Чому топ-чиновниця не може пояснити статки у 10 мільйонів? Відповіді – у "Справі детектива"

Дивіться програму "Справа детектива" на 24 каналі о 22:30. Гість випуску — детектив Національного антикорупційного бюро Віталій, який відповідатиме на гострі та незручні питання.

"Справа детектива" – безпрецедентний проект на українському телебаченні.

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Вперше глядач із першоджерел дізнається те, що завжди було за закритими дверима. Зокрема, як голова Державної аудиторської служби Лідія Гаврилова не може пояснити походження своїх статків у 10 міьйонів гривень, золоті злитки та сотні тисяч готівки.

Як детективи НАБУ розслідували та довели до суду справу голови – дивіться анонс програми: