Чому топ-чиновниця не може пояснити статки у 10 мільйонів? Відповіді – у "Справі детектива"
Дивіться програму "Справа детектива" на 24 каналі о 22:30. Гість випуску — детектив Національного антикорупційного бюро Віталій, який відповідатиме на гострі та незручні питання.
"Справа детектива" – безпрецедентний проект на українському телебаченні.
Читайте також: Найшвидша спецоперація в історії НАБУ: як впіймали директора-мільйонера
Вперше глядач із першоджерел дізнається те, що завжди було за закритими дверима. Зокрема, як голова Державної аудиторської служби Лідія Гаврилова не може пояснити походження своїх статків у 10 міьйонів гривень, золоті злитки та сотні тисяч готівки.
Як детективи НАБУ розслідували та довели до суду справу голови – дивіться анонс програми:
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото20 жовтня , 09:33
Зробивши подарунки власноруч - зекономите час на їх пошук19 грудня 2010 , 15:35