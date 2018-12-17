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      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Чому топ-чиновниця не може пояснити статки у 10 мільйонів? Відповіді – у "Справі детектива"

      252 Читать новость на русском
      Справа детектива
      Справа детектива / 24 канал

      Дивіться програму "Справа детектива" на 24 каналі о 22:30. Гість випуску — детектив Національного антикорупційного бюро Віталій, який відповідатиме на гострі та незручні питання.

      "Справа детектива" – безпрецедентний проект на українському телебаченні.

      Читайте також: Найшвидша спецоперація в історії НАБУ: як впіймали директора-мільйонера

      Вперше глядач із першоджерел дізнається те, що завжди було за закритими дверима. Зокрема, як голова Державної аудиторської служби Лідія Гаврилова не може пояснити походження своїх статків у 10 міьйонів гривень, золоті злитки та сотні тисяч готівки.

      Як детективи НАБУ розслідували та довели до суду справу голови  – дивіться анонс програми:

       

      Теги: Новини України НАБУ Розслідування
      Джерело: 24 канал
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