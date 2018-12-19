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      Чому транш МВФ такий важливий для України: цікаві деталі

      Кома 289 Читать новость на русском

      Міжнародний валютний фонд – організація, про яку певне чув кожен українець. Новий транш, черговий кредит і як властиво – розмови про підвищення ціни на газ.

      В 1945 році задля стабільності у світі і якісної співпраці між країнами 44 уряди під час конференції у США підписали Бреттон-Вудську угоду. Тобто, створили МВФ, який мав забезпечити зростання економіки та зменшити рівень бідності.

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      Формула досить проста – МВФ покращував макроекономічні та фінансові сектори: це домашні господарства, підприємництво, державні установи та закордонний сектор: це імпорт, експорт, інвестиції та гуманітарна допомога. Завдяки розвитку всіх цих секторів досягається глобальна стабільність у країні. 

      мвф
      Формула економічного зростання

      Історія, яку ми сьогодні творимо це вже не остання сторінка в книжках про війну, а чистий лист на якому ми пишемо нову історію, де панує мир і процвітання,
      – заявив 53-й міністр фінансів США Фредерік Мур Вінсон.

      Для фінансування МВФ використовує резервні валюти: американський долар, євро, британський фунт, японську єну і китайський юань. Чому саме ці? Бо використання валюти залежить від рівня економічного розвитку країни. Оскільки США очолюють п'ятірку найпотужніших економік світу, то найбільше користуються доларом. Відповідно, Вашингтон і має провідний голос в обговореннях МВФ. Сьогодні у Фонді 189 країн, серед яких, до речі, є й Україна, яка 1992 року підписала угоду про вступ, а з 1994 року активно співпрацює з цією установою. Використовуючи її фінансові й технічні можливості.

      мвф
      Валюти, які використовує МВФ

      Попри те, що США мають найбільше впливу в МВФ, з самого початку створення організації, її очолювали європейці. Та й зараз МВФ очолює екс-міністр економіки Франції Крістін Лаґард. Натомість, квота на головну посаду у Світовому банку за Штатами. Ним сьогодні керує американський лікар корейського походження Джим Йонг Кім.

      МВФ надає короткі та середньострокові кредити, якщо країна стає платіжно-неспроможною, тоді на допомогу і приходить МВФ. Правда, перед тим, як надати кредит, фонд висуває свої умови – проведення реформи. Для чого? Це своєрідна інвестиція в майбутнє. Адже представники фонду мають бути впевнені в тому, що позичені кошти їм повернуть, а реформи посприяють цьому поверненню. Діяльність МВФ умовно можна назвати "вузькопрофільною" і має всього три напрямки: кредитування, спостереження за прогресом реформ та нарощуванням економічного потенціалу країни-позичальника.

      Які механізми кредитування існують в МВФ – дивіться у програмі.

      Теги: Новини України Гроші Кома МВФ Транш МВФ Кредит
      Джерело: 24 канал
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