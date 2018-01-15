Чому треба назавжди відмовитися від фаст-фуду

Фаст-фуд містить багато жирів і вуглеводів, які посилюють ризик хронічних запальних процесів і таких хвороб, як діабет, алергії і аутоімунні захворювання.

До такого висновку дійшли науковці Боннського університету, повідомляється на сайті MedicalXpress.

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Під час дослідження мишей протягом місяця годували висококалорійним кормом з низьким вмістом клітковини. У підсумку в організмі гризунів розвинулися запальні процеси, а в крові виявили велику кількість гранулоцитів і моноцитів – білих кров'яних клітин (лейкоцитів), що беруть участь в боротьбі проти вірусів та бактерій.

Як пояснюють вчені, їжа з великим вмістом вуглеводів та жирів активує специфічні гени в кровотворних клітинах кісткового мозку. Ця ДНК відповідає за зростання тканин і дозрівання клітин. Після переходу на звичайне харчування у мишей зникло гостре запалення, але навіть через чотири тижні відповідні гени були активні.

За словами науковців, важливу роль в цьому процесі відіграв ген NLRP3, що відповідає за зчитування різних сигналів із зовнішнього середовища. Проте наразі вчені не знають, яким чином NLRP3 реагує на висококалорійну їжу.

Дослідники вважають, що дієти з низьким вмістом вуглеводів і жирів дозволять знизити не тільки темпи поширення ожиріння, а й зменшити ризик хронічних захворювань.