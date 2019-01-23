Чому творчі люди заробляють менше: пояснення нейробіологів

Німецькі вчені з Геттінгенського медичного центру з'ясували, що особливості мозку заважають творчим людям заробляти великі гроші.

Про це йдеться в результатх дослідження, які опублікували в журналі ArtNet.

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В експерименті брали участь 24 добровольці, яких розділили на дві групи: в першій були художники, фотографи, скульптори, музиканти і актори, а в другій – страхові агенти, адміністратори, інженери та представники інших "некреативних" професій.

Кожному учаснику показували кілька зображень, на яких потрібно було знайти певні кольори і натиснути на кнопку. За зелений колір учасникам давали 30 євро, а за інші нічого. В процесі тестування мозок учасників сканували за допомогою апарату МРТ.



Творчі люди інакше ставляться до вигоди

Коли творчі люди знаходили колір, за який їм можуть заплатити, їх мозок показував дуже слабку активність в області смугастого тіла – ділянці, який відповідає за реакцію на винагороду. Зате коли художники знаходили кольору, але не отримували за це гроші, підвищена активність спостерігалася в передній префронтальної корі, яка відповідає за вироблення дофаміну, що впливає на почуття задоволення.

Дослідники зробили висновок, що мозок творчих людей проявляє інтерес тільки до самого процесу, не беручи до уваги матеріальну винагороду. Крім того, "художники" можуть працювати набагато краще, коли знають, що не отримають за це гроші.

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