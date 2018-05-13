Чому у батьків близнюків підвищений ризик депресій: пояснення вчених
Батьки близнюків та трійнят частіше страждають від депресій і у них підвищений ризик тривожних розладів, ніж батьки однієї дитини.
Про це заявили вчені з Університету Брауна у США, передає Zdorovia.
Вони провели дослідження, в результаті якого з'ясувалось, що майже 48% батьків кількох дітей стикалися з розладами психічного здоров'я та з важкими депресіями, особливо, у перші три місяці після народження малюків. Через це зростав і ризик розпаду молодої сім'ї.
Читайте також: В Україні зареєстрували новий лікарський препарат
І лише 10% молодих батьків отримували необхідну у цьому випадку допомогу. Зі слів науковців, батьки близнюків або трійнят вимагають особливої уваги з боку медиків, адже їхня психіка не завжди витримує змін у домі.
Така проблема стала актуальною особливо в останні роки – через технологію штучного запліднення. Адже при такому заплідненні ймовірність народження двох і більше малюків за один раз збільшується у кілька разів.
Депресія і тривожний стан батьків небезпечні не тільки для їхнього здоров'я, а й для нормального розвитку дітей.