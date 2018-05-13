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Чому у батьків близнюків підвищений ризик депресій: пояснення вчених

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Чому у батьків близнюків підвищений ризик депресій
Чому у батьків близнюків підвищений ризик депресій / unsplash.com

Батьки близнюків та трійнят частіше страждають від депресій і у них підвищений ризик тривожних розладів, ніж батьки однієї дитини.

Про це заявили вчені з Університету Брауна у США, передає Zdorovia.

Вони провели дослідження, в результаті якого з'ясувалось, що майже 48% батьків кількох дітей стикалися з розладами психічного здоров'я та з важкими депресіями, особливо, у перші три місяці після народження малюків. Через це зростав і ризик розпаду молодої сім'ї.

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І лише 10% молодих батьків отримували необхідну у цьому випадку допомогу. Зі слів науковців, батьки близнюків або трійнят вимагають особливої ​​уваги з боку медиків, адже їхня психіка не завжди витримує змін у домі.

Така проблема стала актуальною особливо в останні роки – через технологію штучного запліднення. Адже при такому заплідненні ймовірність народження двох і більше малюків за один раз збільшується у кілька разів.

Депресія і тривожний стан батьків небезпечні не тільки для їхнього здоров'я, а й для нормального розвитку дітей.

Теги: Здоров'я Психологія Діти Вагітність і діти
Джерело: 24 Канал
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