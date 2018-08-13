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Чому у дітей ослаблений імунітет: відповідь педіатра

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Чому у дітей ослаблений імунітет
Чому у дітей ослаблений імунітет / cas.sk

Навіть влітку можна помітити, що деякі діти частіше хворіють за інших. Річ у способі життя дитини.

Лікар-педіатр Валентина Антонова пов’язує причину ослабленого імунітету з малорухливістю, пише ГолосUA.

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Часто те, що дитина хворіє, батьки пов’язують з нестачею вітамінів в молодому організмі. Проте лікар пояснює, що малорухливий спосіб життя дитини може спричинити ослаблений імунітет.

Чому у дітей ослаблений імунітет
Чому у дітей ослаблений імунітет

Набагато частіше хворіють ті діти, які люблять проводити час на кріслі з книжкою або перед телевізором ніж ті, які люблять гуляти на вулиці.

Лікар наголошує на тому, що причиною малорухливого способу життя малюка є самі батьки. Вони можуть оберігати дітей з раннього віку, забороняючи їм веселитися на гойдалках, під час активних ігор, набивати синці. Або ж батьки можуть подавати неправильний приклад.

Перший випадок – це нав’язування власних страхів дітям, другий – пригнічення активності дитини. В обох випадках батьки сприяють ослабленню організму, в результаті дитина стає легкою мішенню для захворювань і вірусів.

Дитина повинна вести активний спосіб життя
Дитина повинна вести активний спосіб життя

Валентина Антонова радить не заважати дитині пізнавати світ і жити активно, дайте йому волю бігати по майданчику, грати в футбол, кататися на гойдалках і дуріти на турніках.

Потрібно малюку пояснити, що деякі речі можуть бути небезпечними, але трагедію з розбитого коліна не варто робити.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Здорове життя Лікування Діти
Джерело: 24 Канал
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