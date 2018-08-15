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Чому у дитини поганий почерк: основні причини

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Чому у дитини поганий почерк
Чому у дитини поганий почерк / familyeducation.com

Часто трапляються такі випадки, що батьки нарікають на те, що дитина погано пише, мовляв, не старається краще писати.

Однак причини можуть критися зовсім в іншому, пише портал "Наша Мама".

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Поганий почерк може бути сигналом різних розладів неврологічного та психологічного характеру.

Чому у дитини поганий почерк
Чому у дитини поганий почерк

Дискомфорт у школі, до прикладу, може відбитися на почерку. Іноді на манеру письма впливають конфлікти у сім’ї. У цих випадках потрібно звернутися по допомогу до психолога або терапевта.

Якщо ж дитина не лише погано пише, а й пропускає деякі букви, тоді варто записатися на прийом до нейропсихолога, невролога та окуліста.

Ці експерти допоможуть вирішити таку проблему як дисграфія – розлад процесу письма, при якому дитина робить помилки, а також дислекції – частковому порушенні процесу читання. Також фахівці зможуть допомогти при астигматизмі – дефекті зору, що пов'язаний з порушенням форми кришталика. Астигматизм може призвести до нечіткого бачення.

Причини поганого почерку у дитини
Причини поганого почерку у дитини

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Діти
Джерело: 24 Канал
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