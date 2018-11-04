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      Чому у стосунках не можна терпіти: пояснення психолога

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      Психолог пояснила, чому не потрібно терпіти у стосунках
      Психолог пояснила, чому не потрібно терпіти у стосунках / Фото з відкритих джерел

      Будь-які стосунки тримаються на компромісах. Проте, це зовсім не означає, що треба терпіти своєму партнеру. Постійне терпіння у відносинах – це зусилля, а іноді навіть і насильство над собою.

      Про це пише психолог і гельштальт-терапевт Марія Долгих в особистому блозі.

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      Вона розповіла, що багато пар у відносинах замість того, щоб шукати компроміси в складних питаннях, часто просто довго терплять і такий підхід веде до сильного душевного болю.

      Терпіння ніяк не пов'язане з любов'ю і турботою про себе. Це завжди зусилля і іноді навіть насильство над собою. І важливо усвідомлювати – навіщо і заради чого ти терпиш. Чи варта шкурка вичинки? Або ти зараз терпиш, просто тому, що звик. Ти витримуєш,
      – зазначила Марія Долгих.

      За її словами, витримуючи багато болю в дорослому віці, люди надсилають самим собі послання: "ти не заслуговуєш ніжності, турботи і любові". 

      "І це послання дуже сильно впливає на все наше життя, поступово руйнуючи нас, роблячи нас черствими, нечутливими", – наголосила психолог.


      Терпіння у стосунках – це насильство над собою

      Вона також зауважила, що люди, які схильні довго і стійко терпіти – завжди користуються повагою за силу і відвагу. Проте, психолог підкреслює, що зазвичай у них просто не було вибору, і такими їх змусили стати близькі люди і обставини.

      "Коли є можливість помітити свій біль, поспівчувати собі, з'являється цінність себе і чутливість до себе. Себе відверто шкода. Дедалі більше розумієш, що заслуговуєш ніжності, турботи і любові", – підсумувала гешальт-терапевт.

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      Теги: LifeStyle Здоров'я Психологія
      Джерело: 24 Канал
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