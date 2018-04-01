Чому у ТЦ у Кемерові відбулися несамовиті речі: журналістка оприлюднила важливі деталі

Двері до залів кінотеатру та весь вільний простір у торговому центрі "Зимова вишня", що в російському Кемерові, було заставлено ігровими автоматами. Крім того, білетерши збрехали начальству про справжню ситуацію. Саме через це і сталася трагедія з багатьма жертвами.

Про це розповіла відома російська журналістка Юлія Латиніна в ефірі радіостанції "Ехо Москви".

Читайте також: Смертельна пожежа у ТЦ у Кемерові: опубліковано відео моменту займання

Зокрема, вона нагадала, що пожежа у "Зимовій вишні" розпочалася на 4-му поверсі, де розташовуються дитячий ігровий майданчик, каток, фітнес-центр, бар і кінотеатр з трьома залами.

"У 1-й залі – 256 місць, а у другій і третій – по 143 місця. У всіх трьох залах йшли блокбастери, і у всіх трьох залах було закрито запасні виходи. Вони були не просто закритими, вони були зовні заставленими ігровими автоматами для економії простору", – підкреслює вона.

За її словами, такий наплювацький підхід – головний принцип не лише "Зимової вишні", а практично будь-якого торгового центру, який існує в Росії.

"Ось навіть у "Зимовій вишні", яку було перероблено з кондитерської фабрики, спочатку на будівлі кондитерської фабрики ви можете бачити вікна, а потім ці вікна було забито. Чому? Чи не тому, що було шкода вікон, а рівно тому, що якщо є простір, він повинен бути використаним з максимальною вигодою, відповідно, він має бути чимось заставленим. І в даному разі запасні двері заставляли ігровими автоматами. Перед пожежною інспекцією, коли приходила перевірка, ці автомати відсували, потім присувалися назад. Тобто це було чисте питання заробітку", – зауважила вона.

Як додає представниця ЗМІ, після займання з першої та третьої зали люди вийшли, а ось фактично всі відвідувачі другої зали (продано 41 білет) не врятувалися, окрім одного чоловіка, чиї дочки згоріли.

Ось це найголовніше та серйозне питання: що сталося в другій залі? Спочатку взагалі влада заперечувала, що залишилася в торговому центрі повна зала. Потім вони перестали заперечувати це, і поширили відомості, що залу було закрито на ключ. Це, дійсно, бувало в цьому кінотеатрі для того, щоб безбілетники не проходили на кіносеанс. Квиток дорогий – 250 рублів (115 гривень) коштує. Якось ось про те, що закрита на ключ кінозала із замкненими запасними виходами перетворюється на газову камеру, якось ніхто не подумав. Ця версія поширилася дуже широко. І паралельно була інша версія, що двері в другій залі постійно заїдали. Це теж було правдою, просто люди, які працювали там, говорили, що двері – важкі, відтак їх клинило. Це була відома проблема,

– констатує журналістка.

Читайте також: Смертельна пожежа у Кемерові: з'явилася промовиста деталь

Водночас вона наголошує, що насправді проблема полягає у глибших речах – до зали №2 ніхто не зайшов, аби врятувати людей.

"Більше того, незважаючи на те, що обидві контролерши не зайшли до другої кінозали, вони ще й відзвітували про евакуацію всіх жителів своєму начальству. Ось, власне, через це твердження двох контролерши, які сказали речі не ті, які відповідають дійсності, а ті, які начальству було приємно чути, там і відбувалися несамовиті речі, тому що там загинуло 40 або 41 особа", – підсумувала Латиніна.

Нагадаємо, пожежа у російському місті Кемерово у торговому центрі "Зимова вишня" спалахнула 25 березня. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення.



За попередньою версією, вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку. Станом на 27 березня, рятувальники виявили рештки всіх 64 загиблих внаслідок інциденту, серед яких 41 дитина. Крім того, постраждали 79 людей. Слідчий комітет Росії вже висунув обвинувачення п'ятьом затриманим у справі щодо пожежі.