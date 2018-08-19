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ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНЦЯМИ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

Чому у вас безсоння: кілька неочікуваних причин

612 Читать новость на русском
Чому у вас безсоння
Чому у вас безсоння / indibeat.in

Не варто одразу бігти в аптеку по заспокійливе, якщо вам важко одразу заснути через певні причини.

Ймовірно, причина безсоння ховається у вашому спальному місці, пише 24apteka.

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Занадто гучний годинник

Ця річ дратує тих, у кого дуже чутливий сон і хто реагує на будь-який звук.

via GIPHY

Рослини, що в’ються

Вони гарно виглядають на фото і додають шарм в інтер’єр, проте такі рослини тримати вдома не можна. Ці рослини можуть призвести до безсоння, головних болів і погіршення самопочуття.

Домашній улюбленець

Якою б великою не була любов до домашніх тварин, постарайтеся відправляти його на своє місце, якщо це собака, якщо ж це гризуни – поставте клітку якнайдалі від ліжка.

via GIPHY

Велике дзеркало

Дзеркало, що розміщено у вашій спальні, може погіршити самопочуття та порушити психічне здоров’я.

Незашторені вікна

Не варто спати із незаштореними вікнами – для повноцінного відпочинку у спальні повинна бути цілковита темрява. Саме через світло від ліхтаря чи яскраву неонову рекламу навпроти будинку ви не можете виспатися.

Незашторені вікна заважають сну

Незашторені вікна заважають сну

Велика кількість свічок і ароматів

Здоровому сну заважають яскраві запахи, як би це романтично не було. Постарайтеся перед сном добре провітрити та охолодити кімнату (у спеку). Для доброго сну можете поставити букетик лаванди, яка має заспокійливий ефект.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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