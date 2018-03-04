Чому у воді морщаться пальці – несподіване дослідження

Це банальне на перший погляд питання насправді цікавить багатьох людей – чому від довгого перебування у воді у нас починають морщитись пальці.

Як пише видання "Життя активне".

Раніше вважали, що пальці стають зморшкуватими від того, що шкіра набирає води. Однак це результат роботи кровоносних судин.

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Так, еволюційний біолог і співавтор дослідження Том Смалдерс, заявив, що «пальці морщаться від води для поліпшення зчеплення шкіри з мокрими об'єктами».

Щось схоже відбувається, коли рельєфні автомобільні шини зчіпляються з рельєфною поверхнею краще, тож є безпечнішими на дорозі, ніж гладенькі.

Так, у новому дослідженні вчені з Ньюкаслського університету просили добровольців піднімати предмети різних розмірів спочатку сухими, а потім вологими руками. І якщо підняти мокрий предмет сухими руками було непросто, то після півгодинного намочування у воді (коли шкіра зморщувалася) виконати завдання вдавалося набагато швидше.

Саме в цьому, на думку вчених, причина морщення пальців.