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      Чому у жінок може знижуватися статевий потяг: пояснення гінеколога

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      Чому знижується лібідо у жінок
      Чому знижується лібідо у жінок / femme-today.info

      Зниження статевого потягу, або просто відсутність бажання до сексу в жінки не є такою страшною проблемою як рак, міома чи ще якась гінекологічна проблема, проте це приводить до зниження якості життя, руйнує сім‘і, і може бути наслідком серйозного захворювання.

      Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 повідомила кандидат медичних наук, лікар акушер-гінеколог гінекологічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні та МЦ "Берегиня" Уляна Кравець.

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      Наявність регулярного сексу в жінки, який в більшості випадків закінчується оргазмом – це запорука прекрасного самопочуття і настрою.

      Які ж причини зниження статевого потягу в жінки:

      Гормони. Зниження тестостерону (так, саме цей "чоловічий" гормон відповідає за лібідо у жінок). Зниження його спостерігається при патології яєчників, наднирників, при вагітності; Підвищення пролактину (при пухлинах гіпофізу). Дисбаланс гормонів щитоподібної залози.


      У жінок може знижуватися бажання сексу через гормони 

      Препарати. Застосування оральних контрацептивів, препаратів для зниження артеріального тиску, сильних антидепресантів, засобів для схуднення.

      Неврологічні причини зустрічаються дуже рідко, але треба про них пам’ятати.

      Психологія. Тут можна багато писати і говорити. Проте хто як не ви самі знаєте краще всі психологічні аспекти у ваших стосунках? Цінуйте і бережіть один одного і все у вас буде добре.

       
      Акушер-гінеколог Уляна Кравець
      “Дуже важливо пам’ятати, що відсутність бажання до сексу не завжди пов’язане з захворюванням чи проблемою. Так що перш, ніж панікувати проаналізуйте як так сталось, що Ви спокійніше дивитесь на свого партнера чи це просто тимчасові труднощі”.

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      Теги: Здоров'я Здорове життя Медицина Жіноче здоров’я Секс
      Джерело: Здоров'я 24
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