Чому у жінок після сексу може виникати цистит

Цистит який виникає після сексу називають посткоїтальним, він виникає протягом 12-48 годин ​​після статевого акту.

Про це повідомила лікар акушер-гінеколог Ольга Білоконь.

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За її словами не якийсь особливий цистит: він цілком звичайний, бактеріальний. Просто назва відображає провокуючий фактор.



Цистит після сексу провокують бактерії

60% випадків циститу у жінок з'являються після статевого акту.

Фактори, які сприяють розвитку циститу після статевого акту:

Мала кількість природного або штучного лубриканту сприяє травмуванню зовнішнього отвору уретри; Диспаренурія (біль під час статевого акту) призводить до зайвої напруги м'язів тазового дна, що також призводить до травмування; Низкий рівень естрогенів; рН піхви вище 5.0; Часті запори або синдром подразненого кишечника; Новий статевий партнер.

Також ризик циститу підвищується в 6 разів, якщо відстань від уретри до заднього проходу становить менше 4,5 сантиметри.

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