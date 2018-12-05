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      Чому у жінок після сексу може виникати цистит

      958 Читать новость на русском
      Цистит після сексу
      Цистит після сексу / Фото з соцмереж

      Цистит який виникає після сексу називають посткоїтальним, він виникає протягом 12-48 годин ​​після статевого акту.

      Про це повідомила лікар акушер-гінеколог Ольга Білоконь.

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      За її словами не якийсь особливий цистит: він цілком звичайний, бактеріальний. Просто назва відображає провокуючий фактор.

      Цистит після сексу
      Цистит після сексу провокують бактерії

      60% випадків циститу у жінок з'являються після статевого акту.

      Фактори, які сприяють розвитку циститу після статевого акту: 

      1. Мала кількість природного або штучного лубриканту сприяє травмуванню зовнішнього отвору уретри;
      2. Диспаренурія (біль під час статевого акту) призводить до зайвої напруги м'язів тазового дна, що також призводить до травмування;
      3. Низкий рівень естрогенів;
      4. рН піхви вище 5.0;
      5. Часті запори або синдром подразненого кишечника;
      6. Новий статевий партнер.

      Також ризик циститу підвищується в 6 разів, якщо відстань від уретри до заднього проходу становить менше 4,5 сантиметри.

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      Теги: Секс Медицина Здоров'я Жіноче здоров’я
      Джерело: Здоров'я 24
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