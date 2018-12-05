Чому у жінок після сексу може виникати цистит
Цистит який виникає після сексу називають посткоїтальним, він виникає протягом 12-48 годин після статевого акту.
Про це повідомила лікар акушер-гінеколог Ольга Білоконь.
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За її словами не якийсь особливий цистит: він цілком звичайний, бактеріальний. Просто назва відображає провокуючий фактор.
Цистит після сексу провокують бактерії
60% випадків циститу у жінок з'являються після статевого акту.
Фактори, які сприяють розвитку циститу після статевого акту:
- Мала кількість природного або штучного лубриканту сприяє травмуванню зовнішнього отвору уретри;
- Диспаренурія (біль під час статевого акту) призводить до зайвої напруги м'язів тазового дна, що також призводить до травмування;
- Низкий рівень естрогенів;
- рН піхви вище 5.0;
- Часті запори або синдром подразненого кишечника;
- Новий статевий партнер.
Також ризик циститу підвищується в 6 разів, якщо відстань від уретри до заднього проходу становить менше 4,5 сантиметри.
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