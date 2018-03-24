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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Чому Uber змінив свої незмінні правила під українські реалії

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Кінець монополії таксистів, революція в перевезеннях і якісний сервіс - цього очікували українці від світового сервісу перевезень Uber. Достатньо встановити мобільний додаток, зареєструватися і пасажир отримує нормальні машини, чемних водіїв та жодної готівки.

Те, на що сьогодні перетворився Uber в Україні, зовсім не виправдало очікувань людей. Швидка подача авто не така вже й швидка, трапляються і євробляхи, а містами працюють цілі автопарки, яких обіцяли, не буде. Виходить, що світовий сервіс зламався об українські реалії.

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Водій-партнер Uber Юлія Нелипович пояснює нам, що вона не таксист, а їх сервіс належить до категорії приватних перевезень. Тому водії реєструються як приватні підприємці.Так світова компанія обходиться штатом у 6 700 співробітників.

"Всі дозволи є. І я напряму працюю як юридична особа з водій-партнер Uber", – зазначила Юлія Нелипович.

За рік роботи вона підвезла понад дві тисячі пасажирів. Змінилося багато: вимоги до водіїв стали менш жорсткі, скоро з'явиться можливість виклику водія телефоном, а розрахуватись можна не лише карткою.

Окрім того, з'явилися справжні автопарки Uber. Щоправда, до самого сервісу, це стосунку немає. Кожен партнер може зареєструвати на себе водіїв, які діляться з ним заробленим.

Аби дізнатись "чому в Україні все інакше?" журналісти звернулися до офісу Uber у Києві. На жаль, на зустріч часу там не знайшли. Відповіли письмово. Виявляється, Україна не перша і далеко не єдина де приймають готівку.

Оплата готівкою діє в Манчестері, Дубаї, Сінгапурі. Така можливість тестується, якщо потрібний – запускається,
– йдеться у прес-службі Uber.

Вимоги ж до водіїв, пояснюють, зменшили аби зароблене водіями було пропорційно в тому числі й витратам на авто. І євробляхи в цьому випадку навпаки навіть на користь сервісу.

Про це та більше – дивітьяс у сюжеті.

Автор: Олексій Кондаков
Теги: Новини Києва Новини України Uber
Джерело: 24 Канал
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