Чому Угорщина конфліктує з Україною та іншими сусідами: пояснення посла

Україна має ставитися до конфлікту з Угорщиною спокійно та водночас жорстко. Окрім того, Київ має дати зрозуміти Будапешту, що він не зможе перетворити Закарпаття на свою територію.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив постійний представник України в Раді Європи Дмитро Кулеба.

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За його словами, в угорців залишилась травма, яка виникла після Першої світової війни, коли великі частини тодішньої Угорщини опинилися в різних державах.

"Той етап відносно Угорщини, який проходимо ми, вже проходила Словаччина і в ще гіршому стані, але там було все більш менш вирішено. Зараз дуже непрості стосунки Угорщини з Румунією – теж з цієї ж теми стану національної угорської меншини в ООН і там ідеться про оголошення автономії, яка не відповідає інтересам Румунії. Тому нам потрібно ставитись до цього процесу спокійно, жорстко, там де потрібно – конструктивно, а головне – наші угорські партнери повинні нарешті зрозуміти, що так, як вони хочуть уже не буде", – сказав Кулеба.

Посол зауважив, що проблему між Україною та Угорщиною можна вирішити.

Повернення до того стану речей, яким вони насолоджувалися понад 20 років, перетворюючи частину Закарпаття на суто угорський анклав, витісняючи з нього Україну, не буде. І щойно вони цей факт приймуть, ми одразу вийдемо на розв'язки, на вирішення проблемних питань,

– розповів він.

Водночас, за словами дипломата, доки угорська влада буде намагатися повернутися в минуле, проблема між Києвом та Будапештом буде загострюватися.

"Вороття в минуле не буде", – підсумував посол.

Нагадаємо, 25 жовтня стало відомо, що Угорщина пропонує Україні укласти угоду щодо захисту національних меншин. Угода передбачає, що Україна не намагатиметься асимілювати нацменшини та змінити склад національностей на Закарпатті.

Чому між Україною та Угорщиною розгорівся конфлікт?Конфлікт між Україною та Угорщиною триває вже понад рік. Спочатку Угорщина заблокувала зустрічі в рамках співпраці України з ЄС і НАТО через ухвалений Києвом закон про освіту, який набрав чинності 28 вересня 2017 року.



Офіційний Будапешт побачив порушення прав угорської меншини у нормі закону щодо обов’язкового отримання освіти державною мовою. Офіційний Київ ці звинувачення відкидає.



Вже у 2018 конфлікт між двома державами розгорівся через те, що на Закарпатті українцям роздавали угорські паспорти. Зокрема, у мережі з'явилось відео, як в угорському консульстві у місті Берегово місцеві отримують громадянство сусідньої держави та присягають на вірність їй.



Через це 4 жовтня Україна оголосила консула Угорщини в Берегові "персоною нон ґрата" (небажаною особою) та наголосила, що той повинен покинути територію України протягом 72 годин. У відповідь на це офіційний Будапешт заявив про вислання українського консула.