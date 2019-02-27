Чому Україна досі не користується лише власним газом, а купує чужий

Україна довгий час купувала російський газ за величезні гроші і тим самим лише підтримувала економіку "Газпрому". У то й же час, вона перестала інвестувати у власне видобування газу, що й призвело до його занепаду.

Про це у коментарі журналістам 24 каналу розповів президент Центру глобалістики Стратегія XXI Михайло Гончар.

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Так званий дешевий газ, за який потім українці змушені були дорого платити, і став причиною того, що Україна не до сьогодні не змогла повністю перейти на свій видобуток. А це можна було зробити ще у минулому десятилітті.

Свій газ власного видобутку ми практично по собівартості віддавали споживачеві. Відповідно, якщо компанія видобула газ і практично за собівартість віддала його, то у неї не буде з чого сформувати інвестиційний потенціал, аби збільшити інвестиції та розширювати газовидобуток. Одночасно ми імпортували російський газ, який весь час називали дешевим, але за який ми переплачували колосальні гроші. Тому так вийшло, що ми інвестували в економіку російського "Газпрому" і зовсім не інвестували в свій газовидобуток,

– зауважив експерт.

Такий сценарій був вигідний олігархам і корумпованій владі України "незалежно від того, якими були прізвища президентів та прем’єрів".

"Тому власний газовидобуток був у загоні, а "Газпрому" ми переплачували, ще й були в боргах. За це ми тоді розрахувалися російською військовою присутністю в Криму, а тепер розраховуємося ще й окупацією півострова, Севастополя і частини Донбасу", – додав Гончар.

Окрім того, Україні зараз потрібно відкривати нові газові родовища. Проте, через особливості геології нашого регіону, навряч чи серед них будуть великі чи навіть середні. Тому ті родовища, які відкривають в Україні зараз – переважно малі і дрібні.

Коли Україна зможе забезпечити себе власним газом? За словами Михайла Гончара, Україна може повністю забезпечити себе газом власного видобутку та відмовитися від імпорту чужого у найближчі 5 років. Для цього лише потрібно, аби уряд реально почав працювати над виходом країни на рівень повного самозабезпечення газом, наростивши його видобуток та скоротивши споживання. У свою чергу, це могло би зумовити зниження ціни на блакитне паливо для населення.