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      Чому Україна не змогла за 5 років закінчити війну на Донбасі: заява Полторака

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      Полторак пояснив, чому Україна не закінчила війну на Донбасі за 5 років
      Полторак пояснив, чому Україна не закінчила війну на Донбасі за 5 років / mil.gov.ua

      Україна, уряд та Збройні сили не були готові до військового нападу Росії у 2014 році. 5 років тому країну не було кому захищати на Донбасі, а реальні реформи в армії почалися лише у 2016 році. Тому Україна й не змогла швидко закінчити війну на Сході.

      Про це розповів міністр оборони України Степан Полторак в інтерв'ю виданню "Настоящее время". До слова, генерал вже подав у відставку з посади очільника Міноборони відразу після інавгурації президента Володимира Зеленського. Проте, він буде очолювати відомство, поки його відставку не прийме Верховна Рада.

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       За словами Полторака, Росія напала на Україну у той момент, коли ми не були готові вести війну.

      Країна була не готова до цієї війни. І не тільки Збройні сили, ніхто в Україні не був готовий до війни - ні уряд, ні суспільство. Ми ніколи в житті не думали, що нам доведеться воювати на території України. На жаль, наша безпечність і ставлення до армії, коли ми виділяли один відсоток ВВП, призвело до того, що не було кому захищати нашу країну,
      – сказав генерал.

      Він пригадав, як Мінооборони отримувало гуманітарну допомогу для військових від Канади. 

      "Мені було неприємно, тому що країна з величезним потенціалом отримує форму, яка була дуже потрібна для українських Збройних сил, і у нас її не було. У такому становищі опинилася армія. Ми були не готові, і тому так склалося, що ми не змогли закінчити швидко війну", – пояснив Полторак.

      Чиновник додав, що реальні реформи Міноборони розпочало через два роки після початку війни – у 2016-му. До цього військові вели активні бойові дії та "латали дірки" в армії. Загалом за роки незалежності України було кілька спроб реформувати Збройні сили, але цього ніхто так і не зробив.

      Також Полторак додав, що наразі повністю завершене планування реформи, починаючи від стратегії національної безпеки і оборони. Проте сама реформа ще не завершена.

      Що говорив Зеленський про війну на Донбасі? Під час своєї промови на церемонії інавгурації президент Володимир Зеленський заявив, що головне завдання України – припинення вогню на Донбасі. Він наголосив, що заради того, аби наші герої більше не гинули, готовий на все. При цьому гарант наголосив, що не Україна почала війну, але саме вона має її закінчувати.

      Зеленський пояснив, що першим кроком для початку цього діалогу стане звільнення усіх полонених українців. Наступним кроком буде повернення українських територій.

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      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Володимир Зеленський Степан Полторак Міністерство оборони України Україна – Росія Збройні сили України Реформи
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