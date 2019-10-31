Чому Україна веде торгівлю з Росією на енергетичному ринку та які можуть бути наслідки

Про енергетичні стосунки України та Росії, ринок електроенергії та схеми ДТЕКу – у програмі "Що це було" з Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською розповів голова комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герус.

Імпорт електроенергії

Скандал навколо ринку електроенергії. 18 вересня Верховна Рада ухвалила правки до закону, згідно з яким Україні за двосторонніми договорами знову дозволено імпортувати електроенергію з Росії та Білорусі.

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Ініціатором правок став голова комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, а підтримали їх 265 народних обранців. Мовляв це дозволить здешевити електроенергію для українців. 1 жовтня у режимі імпорту вже була здійснена перша поставка з Росії потужністю 100 мегаватів. За даними джерела на ринку, імпортувала електрику компанія "Юнайтед Енерджі", яку пов'язують з Ігорем Коломойським.

Чимало експертів таке нововведення вважають неприпустимим та закликають припинити торгівлю з країною-агресором. Мовляв, це може призвести до ускладнень в процесі євроінтеграції України та призвести до скасування міжнародних санкцій проти Росії. Водночас, фахівці відзначають, імпорт вже призвів до зниження вартості електроенергії на ринку на 10 – 15% для всіх непобутових споживачів.



Скандал навколо ринку електроенергії

Нагадаємо, останній раз комерційний імпорт електроенергії в Україну з Росії було здійснено у жовтні 2015 року для подальшої її передачі в окупований Крим. Контракт діяв протягом 2015 року та передбачав рівномірний графік поставок об'ємом до 1,5 гігават. Надалі він не був продовжений.

Початок поставки електроенергії з Росії передбачалося законом "Про ринок електроенергії", який був прийнятий у квітні 2017 року. І у ньому було вказано, що імпорт електроенергії з країн, які не є стороною енергетичного співтовариства, може бути на ринок на добу наперед,

– сказав Герус.

– Все це діяло у рамках того закону, який ухвалили ще у 2017 році. Тоді не кричали "Зрада!". Тоді одна компанія дуже хотіла перейти до нової моделі ринку і задурювала голови, мовляв, буде ринок, імпорт і конкуренція.

Важливо! Йдеться про компанію олігарха Ріната Ахметова ДТЕК.

– Ці двосторонні договори, про які ми згадували, наразі по них немає імпорту. Бо ця правка, яку ухвалили у вересні, вона не відбивається у господарській діяльності. Наскільки я знаю, ніхто не імпортував по двостороннім контрактам. Але є піар складова, ми розуміємо, що компанія ДТЕК володіє 80% українського вугілля. І будь-яка конкуренція для них – це погано. Тому існує медійний скандал, який вони роздувають, аби вбити конкуренцію. Щоб потім можна було по більших цінах продавати електроенергію.



Компанія ДТЕК володіє 80% українського вугілля

Чи можливий енергетичний колапс

Критики цього рішення говорять про те, що Росія є країною-агресором, з якою в України йде війна. І якщо у розпал опалювального сезону РФ припинить постачання електроенергії, то в нашій країні почнеться колапс.

– Це не можливо. Є певні лінії електропередач і певні потужності, і є "Укренерго". Там зазначають, що якщо у нас імпорт менше ніж 5%, то він не становить будь-якої загрози. Бо у разі припинення постачання газу РФ, ми піднімемо свої потужності та будемо більше виробляти електроенергію.

Цікаво! Станом на жовтень імпорт електроенергії з РФ становить приблизно 1%.

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