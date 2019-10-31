01:15
31 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ворожки піднімають економіку РФ. Прикладне православ'я
      Вєсті Кремля
      22:05, 30 жовтня
      Вєсті.UA: Гончарук не дружить з цифрами. "Полуничка" у Раді
      Вєсті.UA
      18:53, 30 жовтня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Програми Що це було?
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Чому Україна веде торгівлю з Росією на енергетичному ринку та які можуть бути наслідки

      Що це було? 31 Читать новость на русском

      Про енергетичні стосунки України та Росії, ринок електроенергії та схеми ДТЕКу – у програмі "Що це було" з Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською розповів голова комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герус.

      Імпорт електроенергії

      Скандал навколо ринку електроенергії. 18 вересня Верховна Рада ухвалила правки до закону, згідно з яким Україні за двосторонніми договорами знову дозволено імпортувати електроенергію з Росії та Білорусі.

      Читайте також: Коломойський незабаром створить альтернативу команді Зеленського, – Гайдай

      Ініціатором правок став голова комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, а підтримали їх 265 народних обранців. Мовляв це дозволить здешевити електроенергію для українців. 1 жовтня у режимі імпорту вже була здійснена перша поставка з Росії потужністю 100 мегаватів. За даними джерела на ринку, імпортувала електрику компанія "Юнайтед Енерджі", яку пов'язують з Ігорем Коломойським.

      Чимало експертів таке нововведення вважають неприпустимим та закликають припинити торгівлю з країною-агресором. Мовляв, це може призвести до ускладнень в процесі євроінтеграції України та призвести до скасування міжнародних санкцій проти Росії. Водночас, фахівці відзначають, імпорт вже призвів до зниження вартості електроенергії на ринку на 10 – 15% для всіх непобутових споживачів.


      Скандал навколо ринку електроенергії

      Нагадаємо, останній раз комерційний імпорт електроенергії в Україну з Росії було здійснено у жовтні 2015 року для подальшої її передачі в окупований Крим. Контракт діяв протягом 2015 року та передбачав рівномірний графік поставок об'ємом до 1,5 гігават. Надалі він не був продовжений.

      Початок поставки електроенергії з Росії передбачалося законом "Про ринок електроенергії", який був прийнятий у квітні 2017 року. І у ньому було вказано, що імпорт електроенергії з країн, які не є стороною енергетичного співтовариства, може бути на ринок на добу наперед,
      – сказав Герус.

      – Все це діяло у рамках того закону, який ухвалили ще у 2017 році. Тоді не кричали "Зрада!". Тоді одна компанія дуже хотіла перейти до нової моделі ринку і задурювала голови, мовляв, буде ринок, імпорт і конкуренція.

      Важливо! Йдеться про компанію олігарха Ріната Ахметова ДТЕК.

      – Ці двосторонні договори, про які ми згадували, наразі по них немає імпорту. Бо ця правка, яку ухвалили у вересні, вона не відбивається у господарській діяльності. Наскільки я знаю, ніхто не імпортував по двостороннім контрактам. Але є піар складова, ми розуміємо, що компанія ДТЕК володіє 80% українського вугілля. І будь-яка конкуренція для них – це погано. Тому існує медійний скандал, який вони роздувають, аби вбити конкуренцію. Щоб потім можна було по більших цінах продавати електроенергію. 


      Компанія ДТЕК володіє 80% українського вугілля

      Чи можливий енергетичний колапс

      Критики цього рішення говорять про те, що Росія є країною-агресором, з якою в України йде війна. І якщо у розпал опалювального сезону РФ припинить постачання електроенергії, то в нашій країні почнеться колапс. 

      – Це не можливо. Є певні лінії електропередач і певні потужності, і є "Укренерго". Там зазначають, що якщо у нас імпорт менше ніж 5%, то він не становить будь-якої загрози. Бо у разі припинення постачання газу РФ, ми піднімемо свої потужності та будемо більше виробляти електроенергію. 

      Цікаво! Станом на жовтень імпорт електроенергії з РФ становить приблизно 1%.

      Більше – дивіться у випуску.

      blog_ava
      В ООН хочуть, щоб Україна виплачувала репарації постраждалим від війни на Донбасі
      30 жовтня
      4156
      Автор: Євгенія Моторевська, Сергій Лещенко
      Теги: Новини політики Скандал Що це було? Верховна Рада Газ Війна Імпорт Ринок електроенергії
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 30 жовтня: "жовтий" режим в ООС, інтимний скандал з Яременком і перемога "Динамо"
      30 жовтня , 22:29 Головні новини 30 жовтня: "жовтий" режим в ООС, інтимний скандал з Яременком і перемога "Динамо"
      Лія Бонавська 831
      "Динамо" у матчі з двома вилученнями перемогло "Шахтар" у додатковий час: відео
      30 жовтня , 22:05 "Динамо" у матчі з двома вилученнями перемогло "Шахтар" у додатковий час: відео
      Михайло Гема 2150
      Як економити електроенергію: 11 правил для техніки
      30 жовтня , 22:03 Як економити електроенергію: 11 правил для техніки
      Яніна Ткачук 12833
      Українські політики у Геловін: страхітливі фото
      30 жовтня , 21:49 Українські політики у Геловін: страхітливі фото
      Ірина Кошанська 509
      Стратегія реінтеграції: як у Зеленського збираються повертати окупований Донбас
      30 жовтня , 21:01 Стратегія реінтеграції: як у Зеленського збираються повертати окупований Донбас
      Світлана Попова 1654
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук