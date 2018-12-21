Чому Україна за чотири роки так і не відмовилась від "газпромівських" стандартів обліку газу

Єврочиновники з Енергоспівтовариства у своєму листі Асоціації газового ринку рекомендують Україні перейти на європейський стандарт обліку газу. Це рішення дозволить прибрати коефіцієнти, які зараз застосовують в платіжках побутовим споживачам, а також усуне непрозорість і маніпуляції при торгівлі імпортним газом. Поки що "Нафтогаз" не поспішає відмовлятися від "газпромівської" системи обліку газу.

В Україні температурою стандартних умов є +20°C. Це пов'язано з тим, що раніше весь імпортний газ "Нафтогаз України" закуповував у "Газпрому", який використовував такі ж стандартні умови. У листі відзначено, що в Україні продовжують використовувати непрозору і застарілу методику, яка збереглася ще з часів тісної співпраці з "Газпромом". Що і призвело до того, що побутові споживачі отримали рахунки в яких обсяги газу з допомогою коефіцієнтів приведені до "газпромівських" стандартів.

Секретаріат Енергоспільноти нагадує, що Україна, взяла на себе зобов'язання використовувати європейський стандарт обліку газу.

Ми хочемо підкреслити, що взяті в рамках Договору про енергетичну спільнота зобов'язання вимагають використання природного газу в стандартних умовах Євросоюзу 101,325 кПа і 0°C,

– зазначено в листі.

За даними "Нафтогазу України", з листопада 2015 року весь імпортний газ надходить в Україну з Європи. Близько 70% імпорту здійснює група Нафтогаз. Куплений за європейськими стандартами, обсяг імпортного газу при продажі українським споживачам переводиться в газпромівський стандарт, з температурою + 20 ° C. За рахунок таких простих маніпуляцій обсяг газу збільшується приблизно на 10%, а значить – і доходи Нафтогазу.

Раніше глава НКРЕКУ Оксана Кривенко виступила з пропозицією змінити стандартні умови на європейські: тобто вести облік газу при температурі 0 ° C, а не +20 ° C. Цю ініціативу розкритикували в Нафтогазі, заявивши, що зміна стандарту не вирішить проблему (див. Фото).

Нагадаємо, що постачання природного газу в одиницях енергії – кВт*год. повинно було початися ще в 2015 році. Це так само є зобов'язанням України перед Енергоспільнотою.