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      Чому Україна за чотири роки так і не відмовилась від "газпромівських" стандартів обліку газу

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      "Нафтогаз" не поспішає відмовлятися від "газпромівської" системи обліку газу
      "Нафтогаз" не поспішає відмовлятися від "газпромівської" системи обліку газу / Фото з відкритих джерел

      Єврочиновники з Енергоспівтовариства у своєму листі Асоціації газового ринку рекомендують Україні перейти на європейський стандарт обліку газу. Це рішення дозволить прибрати коефіцієнти, які зараз застосовують в платіжках побутовим споживачам, а також усуне непрозорість і маніпуляції при торгівлі імпортним газом. Поки що "Нафтогаз" не поспішає відмовлятися від "газпромівської" системи обліку газу.

      В Україні температурою стандартних умов є +20°C. Це пов'язано з тим, що раніше весь імпортний газ "Нафтогаз України" закуповував у "Газпрому", який використовував такі ж стандартні умови. У листі відзначено, що в Україні продовжують використовувати непрозору і застарілу методику, яка збереглася ще з часів тісної співпраці з "Газпромом". Що і призвело до того, що побутові споживачі отримали рахунки в яких обсяги газу з допомогою коефіцієнтів приведені до "газпромівських" стандартів.

      Секретаріат Енергоспільноти нагадує, що Україна, взяла на себе зобов'язання використовувати європейський стандарт обліку газу.

      Ми хочемо підкреслити, що взяті в рамках Договору про енергетичну спільнота зобов'язання вимагають використання природного газу в стандартних умовах Євросоюзу  101,325 кПа і 0°C,
      – зазначено в листі.

      За даними "Нафтогазу України", з листопада 2015 року весь імпортний газ надходить в Україну з Європи. Близько 70% імпорту здійснює група Нафтогаз. Куплений за європейськими стандартами, обсяг імпортного газу при продажі українським споживачам переводиться в газпромівський стандарт, з температурою + 20 ° C. За рахунок таких простих маніпуляцій обсяг газу збільшується приблизно на 10%, а значить – і доходи Нафтогазу.

      Раніше глава НКРЕКУ Оксана Кривенко виступила з пропозицією змінити стандартні умови на європейські: тобто вести облік газу при температурі 0 ° C, а не +20 ° C. Цю ініціативу розкритикували в Нафтогазі, заявивши, що зміна стандарту не вирішить проблему (див. Фото).

      Нагадаємо, що постачання природного газу в одиницях енергії – кВт*год. повинно було початися ще в 2015 році. Це так само є зобов'язанням України перед Енергоспільнотою.

      Теги: Новини України Газ Нафтогаз
      Джерело: 24 Канал
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