Чому Україна закуповує двигуни для танків з Росії: відповідь детектива НАБУ

За версією слідства, у 2015 році посадові особи Збройних Сил України розробили та реалізували корупційну схему із закупівлі запасних частин до бронетанкового озброєння і техніки, чим вчинили розтрату бюджетних коштів. За цією справою розпочали кримінальне провадження.

Про це розповів детектив НАБУ Микола у прямому ефірі 24 каналу.

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Як повідомило НАБУ, предметом закупівлі у цій справі були двигуни для танків, які за умовами договору мали б бути новими. Проте замість нових двигунів насправді було закуплено двигуни, які раніше використовувалися. Зазначимо, що танки Т-72 та двигуни до них були російського виробництва.

На нашу думку, закупити двигуни на території України було неможливо. Через те, що танки Т-72 стояли на озброєнні СРСР, а після її розпаду вони залишилися Україні. Натомість жоден український завод не виготовляє танки Т-72 та двигуни для них,

– сказав детектив Микола.

Детектив НАБУ додав, що за версією слідства, не можливо закупити двигуни, бо всі заводи, які могли б випустити необхідні запчастини, знаходилися на території РФ. А спочатку 2014 року постачання такої продукції є неможливим та незаконним.