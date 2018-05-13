Чому українець, який створив Супермена, десятиліттями виборює авторське право на героя

Здавалося б, художника, який створив образ найпопулярнішого супергероя всіх часів чекатиме безбідне життя, не кажучи вже й про старість. Але саме із Суперменом пов’язано чи не найбільше юридичних скандалів, а легковажність самих авторів стала хорошим уроком для інших митців.

Заступник скривджених і борець за справедливість – такий образ виник в уяві двох підлітків: Джо Шустера та Джері Сігела.

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Хлопці познайомились у школі, коли обом було по 17 років, тоді й почали втілювати ідею свого коміксу. Обоє походили з бідних емігрантських родин: батько Шустера — кравець з Нідерландів, мама — уродженка Києва, а от у Сігела корені з Литви.



Джо Шустер (зліва) та Джері Сігел (справа)

Школярі довго мудрували над концепцією Супермена. Спочатку він був злим генієм, а потім навпаки – став рятівником знедолених. Аби підкреслити його безстрашність, Джо Шустер намалює кремезного чоловіка у синьому костюмі з буквою "S" на грудях. Знаєте, якою була реакція місцевих газет, коли ті побачили макет майбутнього коміксу? Вони навідріз відмовилися друкувати, мовляв, надто фантастично для їхніх читачів.

У 1937 році творці звертаються до видавництва коміксів DС, яких ідея нарешті зацікавила. Щоправда, у контракті була одна умова – комікс надрукують, якщо чоловіки передадуть компанії ексклюзивні авторські права на візуальний образ, сценарій та назву. Прописали і суму винагороди – 130 доларів. Поставивши свій підпис під договором, 24-річні автори зробили чи не найбільшу помилку в житті, адже вже перший випуск "Action Comics" у червні 1938 року став справжньою сенсацією – тираж миттю розкупили.



Обкладинка Action Comics

Приголомшений Сігел звернувся до співвласника DC з проханням переглянути домовленість, але Супермен тепер був юридично в чужих руках, їхньому тандему запропонували хіба підвищити гонорари.

У 1940 році Сігел пропонує нового персонажа – Суперхлопчика – про дитинство та юність Супермена, але боси відхиляють ідею. Яким же буде його здивування, коли в січні 1945 році, перебуваючи на службі в американській армії, він дізнався, що його персонаж уже на полицях книгарень та газетних кіосків.

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Цього разу чоловіки таки доводять справу до суду, причому вимагають повернути право власності та компенсації за обох супергероїв. За рішенням Феміди DC виплатять Сігелу та Шустеру 94 тисяч доларів і віддадуть авторські права на Суперхлопчика, але свій головний скарб — Супермена — видавці збережуть.

Кар’єра авторів далі не складалась. Джо працював над іншими маловідомими коміксами, створював мультики, а коли зір остаточно погіршився, навіть працював кур’єром. Обидва митці були на межі виживання, і тоді їм увірвався терпець. У 1975 році, коли кіностудія "Warner Brothers" оголосила про зйомки стрічки "Superman", Сігел осудив компанію DC за таке невдячне ставлення до справжніх творців супергероя.



Розробки компанії DC

Аби не роздмухувати скандал і не псувати свою репутацію, DC погодилося виплачувати обом митцям щорічну пенсію – 30 тисяч доларів, покривати усі витрати на лікування та в усіх майбутніх історіях про Супермена вказувати імена творців.

З моменту створення Супермена минуло вже 80 років, а він і досі щороку приносить правовласникам сотні мільйонів доларів. Після смерті авторів юридичні баталії за Супермена продовжили їхні родичі.