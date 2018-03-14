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Чому Україні не вигідні RAB-тарифи та як їх не допустити

Крупним планом 18:21, сьогодні 324 Читать новость на русском

RAB-тарифи – це методика розрахунку тарифу на електрику. Зараз тарифи рахують за принципом "витрати + прибуток". Нове ж тарифоутворення планує закладати кошти на модернізацію мереж. Однак, підвищувати тарифи на електроенергію в Україні поки не будуть, шахрайську схему олігархів зупиняють експерти, активісти та народні депутати.

Чергова оборудка неабияк обурює українців, адже більшість не спроможні віддавати кошти з власного гаманця, яких ледь вистачає на життя. Після того як нардепи оприлюднюють деталі зухвалого плану – фейсбук спалахує гнівом: "Тарифи для рабів. Що не зрозуміло?". Суспільний розголос таки розбиває плани олігархів. З 1 квітня RAB-тарифи не запрацюють, адже НКРЕКП не опублікувала документи-підтвердження.

Я дуже сподіваюся, що не будуть введені RAB-тарифи. Страждати будуть всі, а у виграші залишиться маленька частина конкретних олігархів. Це все зроблене задля того, щоб забезпечити надприбутки на пустому місці,
– зазначила народний депутат України Вікторія Войціцька.

Однак загроза грабунку українців повністю не зникла. Вовчі апетити олігархів встигли розгорітися. Через рабський тариф електроенергія може подорожчати на 15% або на 37%, відтак зростуть і ціни в магазинах.

За все заплатить населення, просто сплатячуючи вищу ціну за кефір, молоко, хліб і так далі. Щоб гроші не забрали назад їх треба швидко вимити і заховати десь в якихось офшорах. Це досить поширена практика,
– наголосив експерт з енергетики Андрій Герус.

RAB-тарифи можуть коштувати українцям 30 мільярдів гривень щороку. Стільки і відберуть олігархи нібито для модернізації обленерго.

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Як працює RAB-тариф на прикладі "Вінницяобленерго"? У 2012 році російський олігарх Григоришин за безцінь приватизував обленерго – за 384 мільйони гривень не вкладаючи коштів у модернізацію. У 2017 році майно переоцінили у 8,1 мільярда гривень, а це у 21 раз більше, аніж заплатив бізнесмен. За формулою RAB маємо сплатити олігарху 12,5% від цієї завищеної вартості. Так Григоришин отримає з наших кишень 1 мільярд гривень.

Експерти пояснили загрози грабіжницької схеми. Якщо олігархи скупили обленерго за безцінь, а переоцінили в мільярди, то тепер від шалених сум рахують відсотки. Усі гроші, насправді, не будуть вкладати в модернізацію обленерго.

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За рахунок RAB-тарифів збагатяться власники обленерго: олігархи Ахметов, Коломойський, брати Суркіси, Григоришин, бізнесмен з оточення Путіна – Олександр Бабаков. Протягнути одіозне рішення намагається НКРЕКП, яку очолює ставленик Президента Дмитро Вовк.

Активи обленерго таки потрібно оновлювати – погоджуються експерти. Однак наголошують – RAB-тариф має бути іншим, і не грабувати українців на догоду олігархам. Сьогодні ж завдяки резонансу RAB-тариф пригальмував. Суспільству потрібно дотиснути та повністю зупинити рабські тарифи.

Більше про про те, що таке RAB-тарифи – дивіться у програмі.

Теги: Новини України Гроші Тарифи Електроенергія Енергетика
Джерело: 24 Канал
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