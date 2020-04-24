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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Чому українські лікарі отримали такий маленький аванс за боротьбу з COVID-19: пояснення Ляшка

      -
      Віктор Ляшко / Пресслужба Кабміну

      Держава заплатить всім лікарям, які сьогодні боряться з коронавірусною інфекцією. І вони отримають за квітень обіцяні 300% доплати. У тій сумі, яку зараз отримають медики як аванс, цю доплату у 300% не прораховано.

      Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко у ефірі програми "Право на владу". Як пояснив він, аванс нараховують з 1 квітня. Тобто зараз триває перший місяць.

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      "Наразі МОЗ проводить аудит медичної реформи. Так, ми розуміємо, що відбудуться певні зміни та вони повинні відбутися. Тому що ми бачимо певні просідання щодо реформи за розрахунком тарифів", – зауважив він.

      За словами Ляшка, сьогодні в межах епідемії коронавірусної хвороби лікарні отримують кошти, відповідно до тих заявок, які вони подавали.

      Аванс – 50% суми, яку вони повинні були отримати. В авансі не прораховано доплату в 300% за те, що люди працювали з коронавірусом. Оплата за роботу прийде в межах зарплати за квітень. За березень виникла заборгованість у 400 тисяч гривень, і її потрібно вирішувати з місцевою владою. Оскільки національний рівень закрив питання на 3 місяці,
      – пояснив головний санітарний лікар України.

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      Що відомо про підвищення зарплат для лікарів? Спершу про підвищення зарплат заявляв Президент України Володимир Зеленський. За словами президента, лікарям, які займаються хворими на коронавірус, мали підвищити зарплату на 300%, решті – на 200%.

      Кабінет Міністрів України затвердив погодинну оплату лікарям, а також підвищення зарплат втричі, як і обіцяв президент.

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Віктор Ляшко Новини України Новини Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Гроші Здоров'я Лікарня Медицина Новини політики
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