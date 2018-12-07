Чому українські моряки не стріляли у відповідь росіянам на Азові: пояснення Полторака

Українські моряки, яких Росія захопила в полон під час провокації в Азовському морі показали себе героями, не давши приводу для Москви почати вторгнення в Україну. Адже, якби вони відкрили вогонь у відповідь проти росіян, то РФ почала би повномасштабну війну проти України.

Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак, передає "Прямий".

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"Побувати в стані, в якому були наші моряки, – ви знаєте, це дуже важка історія. Вони герої. Тому що, якщо б вони відкрили вогонь, я думаю, що навряд чи у нас сьогодні відбувалася би ця передача, і було би все по-іншому. Тому що Російська Федерація чекала і готувала цю провокацію", – сказав чиновник.

За його словами, лише витримка моряків врятувала Україну від повномасштабної агресії Росії.

"Тому що з тих перехватів, які ми бачимо, з перемовин, які велись між кораблями ФСБ Росії і Чорноморського флоту та нашими моряками, де вони ображали, де вони нахабно себе вели, де вони в кінці кінців застосували зброю, – тільки витримка спасла ситуацію від широкомасштабної агресії", – наголосив Полторак.

Міністр додав, що напередодні інциденту в Керченській протоці Росія збільшила концентрацію озброєння і техніки до кордонів України від двох до 10 разів і привела свої війська в окупованому Криму у бойову готовність.

Останнім часом кількість танків збільшилася майже у 300 разів. За кілька днів перед цією ситуацією РФ упритул наблизила до нашого кордону три батальйонно-тактичні групи. Одна з них сформована в Рязані десантним полком, який брав участь у захопленні Донецька та Луганська у 2014 році. Загроз було більше ніж достатньо. Путін і РФ чекали провокації з нашого боку, щоб були підстави здійснити повномасштабну агресію проти України,

– підкреслив він.

Полторак зазначив, що проти двох українських катерів і буксира Росія виставила шість кораблів ФСБ, чотири кораблі ВМФ РФ, літаки і бойові вертольоти. А українські військові не відмовилися виконувати бойове завдання, незважаючи на ризики.

До слова, раніше голова МЗС України Павло Клімкін повідомив, що у Москві українські консули відвідали трьох поранених моряків ВМС України, які були захоплені російськими силовиками у Керченській протоці. За його словами, відтепер консули щодня будуть приходити до полонених українських моряків для того, щоб стежити за їхнім станом.

Що відомо про події в Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



​Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.