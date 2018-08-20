Чому українські спортсмени у Росії стають об’єктами цькування зі сторони росіян

Чотири дні. Саме стільки часу треба російським журналістам, щоб найти нову "провокаційну" поведінку українських футболістів. Навіть якщо її там не було. Після Хачеріді, який "показав патріотичні щитки" у матчі проти "Спартака" у Москві, через чотири дні дісталося й іншому українському футболісту – Віталію Федоріву, який виступає за "Нижній Новгород".

Нагадаємо, все розпочалося 14 серпня, коли московський "Спартак" не зумів вдома обіграти грецький ПАОК та вилетів з кваліфікації Ліги чемпіонів. За грецький клуб виступає український захисник Євген Хачеріді, який після матчу продемонстрував свої щитки, розфарбовані у кольори українського прапора. Реакція росіян була очікуваною – розгорівся скандал з вимогою оштрафувати та дискваліфікувати українського гравця. І УЄФА відкрила дисциплінарну справу по цьому матчу. Однак розглядав не зовсім те, що хотіли росіяни.

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Варто додати, що коментувати ситуацію з Хачеріді був змушений власник ПАОК – опальний російський олігарх Іван Саввіді.

Не вдалося з Хачеріді, пішли шукати інших українців. Мабуть, таким принципом керуються російські журналісти у своїй роботі. Нову жертву найшли доволі швидко. Ним став захисник "Нижнього Новгорода" Валерій Федорів. 30-літній захисник навіть має два матчі за національну збірну України. Росіяни розгледіли неповагу у діях гравця під час виконання гімну РФ, бо він "не обернувся до прапора Росії". Сталося це у суботу, 18 серпня, у матчі в Сочі. Футболіст просто стояв рівно на полі. Ніяких дій, які можна було б вважати образливими, у його поведінці не було. Але хіба це проблема для російських пропагандистів? Ну і стандартний набір вимог – покарати, оштрафувати, дискваліфікувати. І далі за списком.

Раз приехал работать по контракту - уважай регламент. Мог не приезжать, или приехать просто так. А теперь штраф, надеюсь, по максимуму. https://t.co/tKZxECYL2n — Василий Уткин (@radioutkin) 19 серпня 2018 р.

При цьому, слід відзначити, що росіян не обурювала поведінка інших гравців на полі у цей час. Неповагу вони помітили лише у діях українця, який стояв з опущеними руками.

Лава запасних ФК "Нижній Новгород" під час виконання гімну РФ

Тут варто нагадати, що майже всі футболісти-іноземці під час виконання гімну просто стоять. І все. Але неповага лише зі сторони українця, так?

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Неповага – це коли предстоятель Української православної церкви (Московського патріархату) митрополит Онуфрій, та священики, які були з ним, не підвелися під час зачитування у Верховній Раді імен Героїв України, зокрема й загиблих в АТО.

Голова УПЦ МП Онуфрій не встав під час вшанування загиблих Героїв України

Неповага – це коли нівечать гімн іншої країни. Як це було з гімном України під час бою Олександра Усика у Москві.

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Варто зазначити, що у Росії у вищому дивізіоні виступає три українські футболісти: Денис Кулаков ("Урал"), Ігор Чайковський ("Анжи"), Тарас Михалик ("Локомотив"). Головним тренером "Уралу" є українець Дмитро Парфьонов. І як можна забути про Анатолія Тимощука, який працює у тренерському штабі "Зеніта". Так звані російські журналісти, а як вони поводяться під час гімну РФ? Пристойно? Чи невдовзі слід очікувати і їх "травлі".

Вже давно у Росії набуло популярності так зване "вибачення", коли людину після певних заяв заставляли (зазвичай силою) вибачатися за свої слова на камеру. Почалося все з Чечні і їх лідера Рамзана Кадирова. А згодом перекинулося на всю Росію. На міжнародний рівень це росіяни вивели під час Чемпіонату світу 2018, коли змусили вибачатися збірну Хорватії за "Слава Україні!". Допекли їм ці слова, особливо з вуст людини, яка залишила їх без півфіналу на домашньому Мундіалі. Віда вибачився, і це було зрозуміло.

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Почувши у собі силу, росіяни тепер будуть вимагати вибачитися за все, що їм не до вподоби. Навіть якщо нічого крамольного там не було. Головне – показати свою силу. І будуть так робити до тих пір, поки не отримають потужного відкоша.

І лише два питання після цих скандалів – хто з українців буде наступним? І чи можуть українці у Росії після такого почуватися у безпеці?

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