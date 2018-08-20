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Чому українські спортсмени у Росії стають об’єктами цькування зі сторони росіян

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Віталій Федорів під час виконання гімну РФ
Віталій Федорів під час виконання гімну РФ / Фото з відкритих джерел

Чотири дні. Саме стільки часу треба російським журналістам, щоб найти нову "провокаційну" поведінку українських футболістів. Навіть якщо її там не було. Після Хачеріді, який "показав патріотичні щитки" у матчі проти "Спартака" у Москві, через чотири дні дісталося й іншому українському футболісту – Віталію Федоріву, який виступає за "Нижній Новгород".

Нагадаємо, все розпочалося 14 серпня, коли московський "Спартак" не зумів вдома обіграти грецький ПАОК та вилетів з кваліфікації Ліги чемпіонів. За грецький клуб виступає український захисник Євген Хачеріді, який після матчу продемонстрував свої щитки, розфарбовані у кольори українського прапора. Реакція росіян була очікуваною – розгорівся скандал з вимогою оштрафувати та дискваліфікувати українського гравця. І УЄФА відкрила дисциплінарну справу по цьому матчу. Однак розглядав не зовсім те, що хотіли росіяни.

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Варто додати, що коментувати ситуацію з Хачеріді був змушений власник ПАОК – опальний російський олігарх Іван Саввіді.

Не вдалося з Хачеріді, пішли шукати інших українців. Мабуть, таким принципом керуються російські журналісти у своїй роботі. Нову жертву найшли доволі швидко. Ним став захисник "Нижнього Новгорода" Валерій Федорів. 30-літній захисник навіть має два матчі за національну збірну України. Росіяни розгледіли неповагу у діях гравця під час виконання гімну РФ, бо він "не обернувся до прапора Росії". Сталося це у суботу, 18 серпня, у матчі в Сочі. Футболіст просто стояв рівно на полі. Ніяких дій, які можна було б вважати образливими, у його поведінці не було. Але хіба це проблема для російських пропагандистів? Ну і стандартний набір вимог – покарати, оштрафувати, дискваліфікувати. І далі за списком.

При цьому, слід відзначити, що росіян не обурювала поведінка інших гравців на полі у цей час. Неповагу вони помітили лише у діях українця, який стояв з опущеними руками.

Лава запасних ФК "Нижній Новгород" під час виконання гімну РФ

Тут варто нагадати, що майже всі футболісти-іноземці під час виконання гімну просто стоять. І все. Але неповага лише зі сторони українця, так?

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Неповага – це коли предстоятель Української православної церкви (Московського патріархату) митрополит Онуфрій, та священики, які були з ним, не підвелися під час зачитування у Верховній Раді імен Героїв України, зокрема й загиблих в АТО.

Голова УПЦ МП Онуфрій не встав під час вшанування загиблих Героїв України

Неповага – це коли нівечать гімн іншої країни. Як це було з гімном України під час бою Олександра Усика у Москві.

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Варто зазначити, що у Росії у вищому дивізіоні виступає три українські футболісти: Денис Кулаков ("Урал"), Ігор Чайковський ("Анжи"), Тарас Михалик ("Локомотив"). Головним тренером "Уралу" є українець Дмитро Парфьонов. І як можна забути про Анатолія Тимощука, який працює у тренерському штабі "Зеніта". Так звані російські журналісти, а як вони поводяться під час гімну РФ? Пристойно? Чи невдовзі слід очікувати і їх "травлі".

Вже давно у Росії набуло популярності так зване "вибачення", коли людину після певних заяв заставляли (зазвичай силою) вибачатися за свої слова на камеру. Почалося все з Чечні і їх лідера Рамзана Кадирова. А згодом перекинулося на всю Росію. На міжнародний рівень це росіяни вивели під час Чемпіонату світу 2018, коли змусили вибачатися збірну Хорватії за "Слава Україні!". Допекли їм ці слова, особливо з вуст людини, яка залишила їх без півфіналу на домашньому Мундіалі. Віда вибачився, і це було зрозуміло.

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Почувши у собі силу, росіяни тепер будуть вимагати вибачитися за все, що їм не до вподоби. Навіть якщо нічого крамольного там не було. Головне – показати свою силу. І будуть так робити до тих пір, поки не отримають потужного відкоша.

І лише два питання після цих скандалів – хто з українців буде наступним? І чи можуть українці у Росії після такого почуватися у безпеці?

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Росії Футбол Новини спорту Слава Україні: скандал з хорватськими футболістами
Джерело: 24 Канал
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